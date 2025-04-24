Не 30 і не 40. Косметолог назвала вік, коли з'являються перші зморшки на обличчі

Старіння шкіри обличчя починається раніше, ніж багато хто думає. Вже після 25 років організм починає виробляти менше колагену, що призводить до перших змін у її структурі.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як запобігти зморшкам та зберегти молодість шкіри на довше.
За словами дерматолога ат косметолога Соломії Винник, вже з 25 років шкіра починає зазнавати вікових змін.
Ось що відбувається на рівні різних шарів
Старіння шкіри - це природний процес, але деякі чинники можуть значно його прискорити. Ось основні з них:
Для усунення ранніх ознак старіння може бути достатньо лікування з використанням ретиноїдів, вітаміну С і альфа-гідроксикислот.
Більш глибокі зморшки на обличчі можна лікувати ботулотоксином або наповнювачами, включаючи ін’єкції гіалуронової кислоти.
Деякі люди можуть вибрати хірургічне втручання, наприклад підтяжку обличчя.
Ін'єкційні та апаратні процедури:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дерматолога та косметолога Соломії Винник та сайт WebMD.