Не 30 и не 40. Косметолог назвала возраст, когда появляются первые морщины на лице

Старение кожи лица начинается раньше, чем многие думают. Уже после 25 лет организм начинает вырабатывать меньше коллагена, что приводит к первым изменениям в ее структуре.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как предотвратить морщины и сохранить молодость кожи на дольше.
По словам дерматолога ат косметолога Соломии Винник, уже с 25 лет кожа начинает претерпевать возрастные изменения.
Вот что происходит на уровне разных слоев
Старение кожи - это естественный процесс, но некоторые факторы могут значительно его ускорить. Вот основные из них:
Для устранения ранних признаков старения может быть достаточно лечения с использованием ретиноидов, витамина С и альфа-гидроксикислот.
Более глубокие морщины на лице можно лечить ботулотоксином или наполнителями, включая инъекции гиалуроновой кислоты.
Некоторые люди могут выбрать хирургическое вмешательство, например подтяжку лица.
Инъекционные и аппаратные процедуры:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога и косметолога Соломии Винник и сайт WebMD.