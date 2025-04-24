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Не 30 и не 40. Косметолог назвала возраст, когда появляются первые морщины на лице

Назван возраст, когда появляются первые морщины на лице (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Старение кожи лица начинается раньше, чем многие думают. Уже после 25 лет организм начинает вырабатывать меньше коллагена, что приводит к первым изменениям в ее структуре.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как предотвратить морщины и сохранить молодость кожи на дольше.

Когда кожа претерпевает возрастные изменения

По словам дерматолога ат косметолога Соломии Винник, уже с 25 лет кожа начинает претерпевать возрастные изменения.

Вот что происходит на уровне разных слоев

  • замедляется обновление клеток
  • уменьшается объем жировой ткани
  • снижается способность к регенерации
  • происходит ее неравномерное распределение
  • каждый год выработка коллагена и эластина уменьшается на 1%
  • теряется упругость и эластичность - кожа становится менее увлажненной

Что ускоряет старение кожи

Старение кожи - это естественный процесс, но некоторые факторы могут значительно его ускорить. Вот основные из них:

  • ультрафиолетовое (УФ) излучение - самый большой враг кожи. Солнце и солярии разрушают коллаген и эластин, что приводит к морщинам, пигментации и потере упругости
  • курение - уменьшает кровообращение в коже, снижает уровень кислорода и разрушает коллаген
  • алкоголь - обезвоживает кожу, способствует отекам и делает сосуды более заметными
  • плохое питание - недостаток антиоксидантов (витамины A, C, E), жирных кислот и белка лишает кожу способности к восстановлению
  • хронический стресс - повышает уровень кортизола, что разрушает белковые структуры кожи
  • недосыпание - кожа не успевает восстановиться, появляются темные круги, потеря сияния
  • загрязненный воздух - свободные радикалы от смогов и токсинов вызывают окислительный стресс
  • недостаточный уход - отсутствие увлажнения, очищения, защиты от солнца приводит к преждевременному изнашиванию кожи
  • гормональные изменения - снижение эстрогена, особенно в менопаузе, влияет на эластичность и толщину кожи

Как омолодить кожу

Для устранения ранних признаков старения может быть достаточно лечения с использованием ретиноидов, витамина С и альфа-гидроксикислот.

Более глубокие морщины на лице можно лечить ботулотоксином или наполнителями, включая инъекции гиалуроновой кислоты.

Некоторые люди могут выбрать хирургическое вмешательство, например подтяжку лица.

Инъекционные и аппаратные процедуры:

  • биоревитализация, мезотерапия - глубокое увлажнение, регенерация
  • ботулинотерапия - профилактика морщин
  • IPL-терапия - стимуляция выработки коллагена и эластина
  • микроигольчатый RF - повышение эластичности

 

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога и косметолога Соломии Винник и сайт WebMD.

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