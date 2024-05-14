Косметолог назвала самые распространенные мифы о ботоксе
Процедура ботулинотерапии (дальше-ботокс) поросла многими мифами и страшилками. Сегодня мы разберем самые известные из них, которые слышит косметолог каждый день от пациентов в кабинете.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост врача-косметолога Анны Тарсенко.
МИФ 1. Ботокс - это яд и он может нанести вред здоровью
Впервые ботокс начал применять для лечения блефароспазма еще в 70-х годах. За это время препарат активно используют для лечения невритов, мигреней, асимметрии лица, тремора.
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МИФ 2. Возникает атрофия мышц, они не кровоснабжаются
Если бы это было правдой, то не было бы необходимости делать инъекции ботокса повторно. Через 3-6 месяцев (а у кого еще и раньше) происходит полное восстановление мимики в полном объеме.
Препарат блокирует только нервно-мышечную передачу, сосуды все функционируют, как обычно. Мышцы не отмирают, а мимика просто перераспределяется и становится менее активной.
Мифы о ботоксе (фото: Freepik)
МИФ 3. Я привыкну к инъекциям
Привыкнуть вы можете только в свое хорошее отражение в зеркале. После прекращения действия мимика восстановится, и вы можете не продолжать инъецировать. Физического привыкания быть не может.
МИФ 4. Начну колоть уже в 40,50 лет, сейчас еще рано
Мимика формирует мелкие морщинки даже с совсем юного возраста. Чем активнее вы эмоционируете, тем ярче на вашем лице смотрятся морщинки. В молодом возрасте еще можно учиться контролировать мимику, это правда. Но, если вы видите изломы уже с самого утра, они статичны, то не надо ждать, пока они станут еще глубже.
"Процедура делается с 18 лет только по показаниям. Доверяйте свое здоровье только врачам, и все эти мифы будут вам не страшны", - отметила Анна.
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