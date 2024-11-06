"Кишать" бактеріями: дерматолог розповів, що буде зі шкірою, якщо часто не прати рушники

Рушники слід прати регулярно, але якщо не робити цього досить довго, то є ризик погіршити стан здоров'я. Дерматолог назвав головну загрозу для шкіри.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як часто потрібно пави рушники, щоб уникнути проблем.

Який ризик для здоров'я

Дерматолог Алок Вій розповів, що будучи вологими рушники створюють ідеальне середовище для росту та розмноження бактерій.

"Чим довше рушники залишаються вологими, тим довше дріжджі, бактерії, цвіль і віруси залишаються живими й активними", - зазначив лікар.

Вони можуть спричинити спалах грибка на нігтях, свербіж та бородавки або поширення цих захворювань на шкірі. До того ж брудні рушники можуть спричинити загострення екземи чи атопічного дерматиту.

Лікар-натуропат Педі Мірдамаді розповів, що н авіть після душу шкіра все ще містить бактерії. І коли ви витираєтеся, то волога з рушника та бактерії, які відлущуються з тіла ідеально поєднуються.

Після першого використання випраного рушника на ньому починають накопичуватись бактерії. На п’ятий день використання рушник містить стільки бактерій, що аж з'являється неприємний запах.

Як часто прати рушники для обличчя

Мірдамаді зазначає, що така ж проблема виникає з рушниками для обличчя. Такі рушники варто замінювати принаймні три рази на тиждень, тому що навіть на третій день вони містять вже дуже багато бактерій.

Регулярне прання може допомогти з прищами та багатьма іншими проблемами шкіри.

Рушники для рук становлять ще більший ризик, оскільки вони є спільними для кількох людей.

"Приблизно через два дні, якщо ви витрете обличчя рушником для рук, то ймовірно, отримаєте кишкову паличку на обличчі. Тому рушники для рук потрібно планувати прати через день", - розповів мікробіолог Чарльз Герба.