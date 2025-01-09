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Косметолог назвала дві процедури, які корисно робити в холодну пору

Чи можна робити пілінг та скрабування обличчя взимку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб шкіра якомога довше зберігала молодість і красу, варто робити пілінги та скрабування. Косметолог розповіла, чи варто робити такі процедури взимку.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисні процедури та кому не можна їх робити.

Чи варто робити такі процедури взимку

За словами косметолога Дарії Тіщенко, однозначно так, але є декілька нюансів. У холодну пору року наша шкіра потребує оновлення так само, як і в будь-яку іншу.

Пілінги та скраби допомагають видалити відмерлі клітини, завдяки чому корисні речовини з ваших доглядових засобів вбираються краще, а зволоження стає більш ефективним.

Щоб пілінги та скраби приносили лише користь вашій шкірі, дотримуйтеся цих правил:

  • надавайте перевагу професійним пілінгам, адже ефект від них ви побачите одразу. Рекомендую робити їх раз на 2-3 тижні
  • використовуйте м’які формули домашніх скрабів 1-2 рази на тиждень для підтримки результату між процедурами. Важливо, щоб вони не травмували шкіру й не порушували її захисний бар’єр

Кому не можна робити пілінг

Раніше ми повідомляли про 5 способів, які реанімують шкіру після зимових свят.

Також дерматолог називала процедури для обличчя, які б ніколи не зробила.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко та сайт Capital blossom.

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