Косметолог назвала дві процедури, які корисно робити в холодну пору

Щоб шкіра якомога довше зберігала молодість і красу, варто робити пілінги та скрабування. Косметолог розповіла, чи варто робити такі процедури взимку.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисні процедури та кому не можна їх робити.
За словами косметолога Дарії Тіщенко, однозначно так, але є декілька нюансів. У холодну пору року наша шкіра потребує оновлення так само, як і в будь-яку іншу.
Пілінги та скраби допомагають видалити відмерлі клітини, завдяки чому корисні речовини з ваших доглядових засобів вбираються краще, а зволоження стає більш ефективним.
Щоб пілінги та скраби приносили лише користь вашій шкірі, дотримуйтеся цих правил:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко та сайт Capital blossom.