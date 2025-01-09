Косметолог назвала дві процедури, які корисно робити в холодну пору

Чи варто робити такі процедури взимку

За словами косметолога Дарії Тіщенко, однозначно так, але є декілька нюансів. У холодну пору року наша шкіра потребує оновлення так само, як і в будь-яку іншу.

Пілінги та скраби допомагають видалити відмерлі клітини, завдяки чому корисні речовини з ваших доглядових засобів вбираються краще, а зволоження стає більш ефективним.

Щоб пілінги та скраби приносили лише користь вашій шкірі, дотримуйтеся цих правил:

надавайте перевагу професійним пілінгам, адже ефект від них ви побачите одразу. Рекомендую робити їх раз на 2-3 тижні

використовуйте м’які формули домашніх скрабів 1-2 рази на тиждень для підтримки результату між процедурами. Важливо, щоб вони не травмували шкіру й не порушували її захисний бар’єр

Кому не можна робити пілінг