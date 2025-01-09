Косметолог назвала две процедуры, которые полезно делать в холодное время

Чтобы кожа как можно дольше сохраняла молодость и красоту, стоит делать пилинги и скрабирование. Косметолог рассказала, стоит ли делать такие процедуры зимой.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезные процедуры и кому нельзя их делать.
По словам косметолога Дарьи Тищенко, однозначно да, но есть несколько нюансов. В холодное время года наша кожа нуждается в обновлении так же, как и в любое другое.
Пилинги и скрабы помогают удалить отмершие клетки, благодаря чему полезные вещества из ваших уходовых средств впитываются лучше, а увлажнение становится более эффективным.
Чтобы пилинги и скрабы приносили только пользу вашей коже, придерживайтесь этих правил:
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Также дерматолог называла процедуры для лица, которые бы никогда не сделала.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко и сайт Capital blossom.