Косметолог назвала две процедуры, которые полезно делать в холодное время

Стоит ли делать такие процедуры зимой

По словам косметолога Дарьи Тищенко, однозначно да, но есть несколько нюансов. В холодное время года наша кожа нуждается в обновлении так же, как и в любое другое.

Пилинги и скрабы помогают удалить отмершие клетки, благодаря чему полезные вещества из ваших уходовых средств впитываются лучше, а увлажнение становится более эффективным.

Чтобы пилинги и скрабы приносили только пользу вашей коже, придерживайтесь этих правил:

отдавайте предпочтение профессиональным пилингам, ведь эффект от них вы увидите сразу. Рекомендую делать их раз в 2-3 недели

используйте мягкие формулы домашних скрабов 1-2 раза в неделю для поддержания результата между процедурами. Важно, чтобы они не травмировали кожу и не нарушали её защитный барьер

Кому нельзя делать пилинг