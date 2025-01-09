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Косметолог назвала две процедуры, которые полезно делать в холодное время

Можно ли делать пилинг и скрабирование лица зимой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы кожа как можно дольше сохраняла молодость и красоту, стоит делать пилинги и скрабирование. Косметолог рассказала, стоит ли делать такие процедуры зимой.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезные процедуры и кому нельзя их делать.

Стоит ли делать такие процедуры зимой

По словам косметолога Дарьи Тищенко, однозначно да, но есть несколько нюансов. В холодное время года наша кожа нуждается в обновлении так же, как и в любое другое.

Пилинги и скрабы помогают удалить отмершие клетки, благодаря чему полезные вещества из ваших уходовых средств впитываются лучше, а увлажнение становится более эффективным.

Чтобы пилинги и скрабы приносили только пользу вашей коже, придерживайтесь этих правил:

  • отдавайте предпочтение профессиональным пилингам, ведь эффект от них вы увидите сразу. Рекомендую делать их раз в 2-3 недели
  • используйте мягкие формулы домашних скрабов 1-2 раза в неделю для поддержания результата между процедурами. Важно, чтобы они не травмировали кожу и не нарушали её защитный барьер

Кому нельзя делать пилинг

Ранее мы сообщали о 5 способах, которые реанимируют кожу после зимних праздников.

Также дерматолог называла процедуры для лица, которые бы никогда не сделала.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко и сайт Capital blossom.

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