Косметичний ефект, якого всі бояться. Названо 3 причини появи "гіалуронових вус"

Гіалуронові вуса - це несподіваний і неприємний ефект після ін’єкцій філерів, який може зіпсувати зовнішній вигляд. Багато хто стикається з цією проблемою, навіть не підозрюючи, чому вона виникає.

Причини появи

За словами косметолога Дарії Тіщенко, гіалуронові вуса - це набряк, чи горизонтальний валик над верхньою губою, який може з'явитися після введення філерів.

Цей небажаний ефект з'являється з кількох причин:

неправильна техніка введення - коли філер вводиться надто поверхнево, чи у великій кількості

- коли філер вводиться надто поверхнево, чи у великій кількості міграція філера - коли препарат переміщується за межі губ

- коли препарат переміщується за межі губ анатомічні особливості - через індивідуальну будову губ навколишніх тканин філер може розприділятися нерівномірно

Експерт зазначила, щоб усунути цей ефект, потрібно розчинити філер і звернутися до досвідченого спеціаліста з урахуванням особливостей ваших губ.

Важливо розуміти, що гармонійний результат контурної пластики губ залежить від професіоналізму лікаря.

Що не можна робити перед введенням філерів

Перед введенням філерів важливо дотримуватися кількох правил, щоб уникнути побічних ефектів і забезпечити найкращий результат. Ось що не можна робити перед процедурою:

Вживати алкоголь - хоча б за 24-48 годин до ін’єкцій, оскільки він розширює судини й може спричинити набряки або синці

- хоча б за 24-48 годин до ін’єкцій, оскільки він розширює судини й може спричинити набряки або синці Приймати препарати, що розріджують кров - підвищують ризик крововиливів

- підвищують ризик крововиливів Відвідувати солярій або засмагати - ультрафіолет може спричинити подразнення шкіри та зробити її чутливішою

- ультрафіолет може спричинити подразнення шкіри та зробити її чутливішою Робити пілінги або інші агресивні косметологічні процедури - вони можуть травмувати шкіру й підвищити ризик ускладнень

- вони можуть травмувати шкіру й підвищити ризик ускладнень Вживати багато солоної їжі - це може спричинити затримку рідини та підвищити ризик набряків після процедури

- це може спричинити затримку рідини та підвищити ризик набряків після процедури Займатися інтенсивними тренуваннями - фізичні навантаження перед ін’єкціями можуть вплинути на циркуляцію крові й збільшити ймовірність синців

Зі скількох років можна колоти філер

Додамо, що філери можна вводити з 18 років, але важливо розуміти, що це не завжди виправдано. У більшості випадків косметологи рекомендують починати процедури після 25 років, коли шкіра поступово втрачає еластичність, з’являються перші вікові зміни або є потреба в корекції рис обличчя.

До 25 років філери можуть використовуватися: