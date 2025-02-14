Кошовий прямо сказав, чи будуть закривати "Квартал" (відео)

Так, гуморист розповів, як саме обирає собі ролі та образи. За словами Кошового, він одразу розуміє, які номери йому не підходять.

"Це не те щоб табу. Просто коли ти читаєш і воно тобі нецікаво, я не можу сказати, що це політичні або якісь побутові номери. Якщо тобі нецікаво і ти вважаєш, що воно буде якось брудно - то нащо це робити", - сказав Кошовий.

Втім, зазначив артист, все одно залишаються ті, хто чимось незадоволений.

"Все одно люди знайдуть щось, навіть не у брудному, вони все одно будуть трактувати щось по-своєму", - визнав Євген.

Кошовий сказав, чи будуть закривали "Квартал" (скріншот)

За словами Кошового, він любить "Квартал". А тим, хто критикує шоу, він радить просто його не дивитися.

"Це наша основна робота, від якої ми отримуємо задоволення. Якщо хтось нас не розуміє, будь ласка, не дивіться", - заявив комік.

А щодо закриття "Кварталу" думка Кошового наступна - він цього не хоче.

"Але давайте ми ще трошки поживемо! Це якщо улюблена справа - її так просто не кинеш. У нас, слава Богу, поки що вистачає і сил, і ресурсів, і, найголовніше, глядачів та фанатів", - вважає Євген.

Чому критикують квартал

Студія "Квартал 95" неодноразово піддавалася критиці через свої гумористичні номери, які деякі глядачі вважають недоречними або образливими. Останнім часом таких ситуацій було декілька.

У грудні 2024 року "Квартал 95" опинився в центрі скандалу через жарт про мовознавицю Ірину Фаріон. Після критики студія пояснила, чому цей номер потрапив в ефір, визнавши його "абсолютно неприйнятним".

Окрім цього, "Квартал" потрапив в скандал через карту України, на якій не всі помітили Крим. Це викликало обурення серед глядачів. Після негативної реакції студія виправила помилку.