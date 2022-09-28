Кошовий розповів, за який рахунок живуть актори "Кварталу 95" під час війни

Комік Євген Кошовий розповів, за який рахунок мешкають під час війни актори студії "Квартал 95". За його словами, ніхто зі співробітників не потрапив під скорочення, а компанія продовжує платити артистам зарплату, незважаючи на те, що повноцінних концертів практично немає.

"Квартал" усіх своїх співробітників підтримує, ми нікого не скоротили під час війни. Виплати провадяться за рахунок доходів минулих років. Багато чого, що було накопичено, пішло туди, де воно потрібне, - до наших військових. Не хвалюся, просто відповідаю на запитання", - зізнався Кошовий.

"Квартал 95" допомагає ЗСУ

Також Євген розповів, що артисти активно допомагають ЗСУ своїми благодійними концертами. Він повідомив, що машини на фронт актори купували власним коштом.

"З 2014 року ми навіть не рахували, скільки машин ми з "Кварталом" відправили військовим, просто купували і відправляли. Ніхто не думав, що їх треба рахувати і перед ким звітувати. Ми ж купували їх власним коштом. Тільки останню машину, яку мені нещодавно пригнали з Латвії, я купив, у тому числі за донати своїх передплатників. І, звичайно, я про це звітую: хто донатив, скільки донатив, коли привезли тачку, коли її переоформили…", - сказав Кошовий.

Благодійний концерт "Кварталу 95" (фото: прес-служба)

Цікаво, що діти Кошового не поїхали за кордон, а навчаються у Києві. Вони, як і решта, спускаються під час повітряної тривоги в бомбосховищі.

"Так, дівчатка ходять до школи у Києві, навчаються офлайн. У їхній школі є бомбосховища, вони туди спускаються під час повітряних тривог. Черговий вчитель збирає всіх і веде до бомбосховища. Причому там два бомбосховища: одне – для молодших школярів, інше – для старшокласників.Серафима каже, що у їхній школі просто ідеальний підвал і там їх годують легендарним борщем.До речі, Серафима навчається в одному класі з дочкою Юри Ткача – Лізою", - резюмував артист.