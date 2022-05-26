ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистика

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 22:22
Кошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистика Фото: кошка из Бородянки Шафа (instagram.com/shafa_the_cat)
Автор: Владимир Костырин

Знаменитая кошка Шафа, спасенная из разрушенного оккупантами дома в Бородянке, все таки вернулась к своей настоящей хозяйке, хотя пушистика и хотели взять к себе более десяти человек, вокруг чего даже возникал скандал.

Теперь мурзатый символ мужественности подправил здоровье, и активно "ведет" свою страничку в Insagram.

Как уточнили активисты "ЗооПатруль UA", которые оберегали Шафу после ее чудесного спасения и заботились о кошке породы перс длительное время, животное уже не нуждается в кислородной камере и может свободно дышать.

Кошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистика

Кошка Шафа чувствует себя гораздо лучше (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Потому Шкафа вернулась к хозяйке Анастасии, которая была на Закарпатье. Семья, в которой кошка прожила 12 лет, выехала из Бородянки, спасаясь от обстрелов рашистов.

Зоозащитники убедились, что владелица готова хорошо о ней позаботиться, и продолжили делать фотоотчеты о дальнейшей судьбе пушистой любимицы украинцев.

Кошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистикаКошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистика

Кошка Шафа снова в "родной" семье (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Судя по всему, кошка не прочь позировать на камеру и делиться мнением о происходящих событиях.

А еще Шафа обратилась к Укрпочте с просьбой выпустить марку в свою честь.

Кошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистикаКошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистикаКошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистика

Кошка Шафа любит фотографироваться (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Настоящее имя кошки - Глория, а свое новое она получила в честь "шафки" в той же Бородянке, которая тоже уцелела в одном из разрушенных домов. Животное прожило в разрушенном здании довольно долго (около двух месяцев), и непонятно как вообще смогла выжить без воды и пищи.

Кошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистика

Кошка длительное время жила в разбомбленной многоэтажке в Бородянке (фото: facebook.com/eugene.kibets)

Кошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистика

Кошка Шафа после своего чудесного спасения (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Кошка с сердитым выражением морды стала новой звездой соцсетей, еще одним символом несгибаемости украинцев и силы в борьбе с российскими захватчиками. О ней написали многие СМИ, в интернете снимки Шафы стали использовать для мерча, появились также и мемы.

Кошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистикаКошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистикаКошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистикаКошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистикаКошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистикаКошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистикаКошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистика

Кошка Шафа стала звездой сети, вдохновляет на картины и создание мемов (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Напомним, ранее мы рассказывали о щенке по кличке Байрактар, который подрос и стал сотрудником ГСЧС.

А также писали о том, что пес Патрон мог стать новым героем марки Укрпочты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бородянка
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество