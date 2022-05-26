Кішка Шафа з Бородянки вже зі своєю справжньою хазяйкою: милі фото знаменитого пухнастика
Знаменита кішка Шафа, врятована зі зруйнованого окупантами будинку в Бородянці, все-таки повернулася до своєї справжньої хазяйки, хоча пухнастика і хотіли взяти до себе більш як десять людей, навколо чого навіть виникав скандал.
Тепер мурзатий символ мужності підправив здоров'я, й активно "веде" свою сторінку в Insagram.
Як уточнили активісти "ЗооПатруль UA", які оберігали Шафу після її чудесного порятунку і дбали про кішку породи перс тривалий час, тварина вже не потребує кисневої камери і може вільно дихати.
Кішка Шафа почувається набагато краще (фото: instagram.com/shafa_the_cat)
Тож повернулася до господині Анастасії, яка була на Закарпатті. Сім'я, в якій кішка прожила 12 років, виїхала з Бородянки, рятуючись від обстрілів рашистів.
Зоозахисники переконалися, що власниця готова добре про неї подбати, і продовжили робити фотозвіти про подальшу долю пухнастої улюблениці українців.
Кішка Шафа знову в "рідній" родині (фото: instagram.com/shafa_the_cat)
Судячи з усього, кішка не проти позувати на камеру і ділитися думкою про події, що відбуваються.
А ще Шафа звернулася до Укрпошти з проханням випустити марку на свою честь.
Кішка Шафа любить фотографуватися (фото: instagram.com/shafa_the_cat)
Справжнє ім'я кішки - Глорія, а своє нове вона отримала на честь "шафки" в тій же Бородянці, яка теж вціліла в одному зі зруйнованих будинків. Тварина прожила в зруйнованій будівлі досить довго (близько двох місяців), і незрозуміло як взагалі змогла вижити без води та їжі.
Кішка тривалий час жила в розбомбленій багатоповерхівці в Бородянці (фото: facebook.com/eugene.kibets)
Кішка Шафа після свого чудесного порятунку (фото: instagram.com/shafa_the_cat)
Кішка з сердитим виразом морди стала новою зіркою соцмереж, ще одним символом непохитності українців і сили в боротьбі з російськими загарбниками. Про неї написали багато ЗМІ, в інтернеті знімки шафи стали використовувати для мерчу, з'явилися також і меми.
Кішка Шафа стала зіркою мережі, надихає на картини та створення мемів (фото: instagram.com/shafa_the_cat)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про цуценя на прізвисько Байрактар, який підріс і став співробітником ДСНС.
А також писали про те, що пес Патрон міг стати новим героєм марки Укрпошти.