Кішка Шафа з Бородянки вже зі своєю справжньою хазяйкою: милі фото знаменитого пухнастика

Знаменита кішка Шафа, врятована зі зруйнованого окупантами будинку в Бородянці , все-таки повернулася до своєї справжньої хазяйки, хоча пухнастика і хотіли взяти до себе більш як десять людей, навколо чого навіть виникав скандал.

Тепер мурзатий символ мужності підправив здоров'я, й активно "веде" свою сторінку в Insagram.

Як уточнили активісти "ЗооПатруль UA", які оберігали Шафу після її чудесного порятунку і дбали про кішку породи перс тривалий час, тварина вже не потребує кисневої камери і може вільно дихати.

Кішка Шафа почувається набагато краще (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Тож повернулася до господині Анастасії, яка була на Закарпатті. Сім'я, в якій кішка прожила 12 років, виїхала з Бородянки, рятуючись від обстрілів рашистів.

Зоозахисники переконалися, що власниця готова добре про неї подбати, і продовжили робити фотозвіти про подальшу долю пухнастої улюблениці українців.

Кішка Шафа знову в "рідній" родині (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Судячи з усього, кішка не проти позувати на камеру і ділитися думкою про події, що відбуваються.

А ще Шафа звернулася до Укрпошти з проханням випустити марку на свою честь.

Кішка Шафа любить фотографуватися (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Справжнє ім'я кішки - Глорія, а своє нове вона отримала на честь "шафки" в тій же Бородянці, яка теж вціліла в одному зі зруйнованих будинків. Тварина прожила в зруйнованій будівлі досить довго (близько двох місяців), і незрозуміло як взагалі змогла вижити без води та їжі.

Кішка тривалий час жила в розбомбленій багатоповерхівці в Бородянці (фото: facebook.com/eugene.kibets)

Кішка Шафа після свого чудесного порятунку (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Кішка з сердитим виразом морди стала новою зіркою соцмереж, ще одним символом непохитності українців і сили в боротьбі з російськими загарбниками. Про неї написали багато ЗМІ, в інтернеті знімки шафи стали використовувати для мерчу, з'явилися також і меми.

Кішка Шафа стала зіркою мережі, надихає на картини та створення мемів (фото: instagram.com/shafa_the_cat)