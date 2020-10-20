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Водитель утонувшего авто в Харькове рассказала невероятную историю

Харьков, Вторник 20 октября 2020 18:39
Водитель утонувшего авто в Харькове рассказала невероятную историю
В Харькове водитель Kia Sorento вылетела в реку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Женщина, которая упала в реку на авто в Харькове, рассказала подробности инцидента

В Харькове водитель внедорожника Kia Sorento вылетела в реку из-за того, что на дорогу выбежала кошка. Женщина не захотела давить животное и неудачно сделала маневр в сторону бордюра, после чего она вылетела в воду.

Об этом "Суспільному" рассказал пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Правоохранители говорят, что алкотестер показал, что женщина была абсолютно трезвой. Внедорожник достали из воды, на водителя составили админпротокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта и элементов проезжей части).

В Харькове водитель Kia Sorento вылетела в реку (видео: YouTube)

Стоит отметить, что после падения в воду женщина быстро выбралась на крышу авто и стала ждать помощи. Спасатели достали ее с помощью лестницы.

Пользователи сети задаются вопросом, как такое возможно, что она упала в реку и при этом осталась сухой.

Водитель утонувшего авто в Харькове рассказала невероятную историю

В Харькове водитель Kia Sorento вылетела в реку (фото: Telegram-канала "Харьков life")

По данным Telegram-канала "Харьков life", женщину зовут Анна Сичкарь и она работает начальником юридического департамента МЧС, этим и объясняется столь быстрое поднятие авто из воды.

Водитель утонувшего авто в Харькове рассказала невероятную историю

Анна Сичкарь (фото: Telegram-канала "Харьков life")

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