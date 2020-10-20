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Один вопрос: как? В Харькове иномарка загадочно попала в реку (видео, фото)

Харьков, Вторник 20 октября 2020 13:58
Один вопрос: как? В Харькове иномарка загадочно попала в реку (видео, фото)
В Харькове загадочным образом машина оказалась в реке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Харькове посреди белого дня иномарка загадочно переместилась в реку, преодолев метровую преграду

В Харькове около 13:00 в реке перед Горбатым мостом во вторник, 20 октября, автомобиль KIA загадочным образом переместился в воду. Судя по внешнему виду автомобиля – вмятин от столкновения с преградой нет. Боле того, девушка, которая вела машину, вышла на берег практически сухой. Видео, фото и подробности загадочного инцидента публикуют в Telegram.

Как сообщается, официальной информации о том, как машина переместилась в реку нет.

Один вопрос: как? В Харькове иномарка загадочно попала в реку (видео, фото)

В Харькове загадочным образом машина оказалась в реке (фото: ТРУХА Харьков)

Один вопрос: как? В Харькове иномарка загадочно попала в реку (видео, фото)

Один вопрос: как? В Харькове иномарка загадочно попала в реку (видео, фото)

Один вопрос: как? В Харькове иномарка загадочно попала в реку (видео, фото)

В Харькове загадочным образом машина оказалась в реке (фото: Харьков Life)

Девушка выбралась из салона автомобиля и ждала помощь на крыше машины. Во время спасательной операции горе-водительнице предоставили лестницу, чтобы выбраться на сушу.

Девушка ждет помощи на крыше иномарки

Девушка-водитель спасается из реки

В комментариях под публикациями пользователи задаются вопросами о том, как это вообще возможно. При этом некоторые подмечают странные детали – девушка вышла из воды сухой, автомобиль практически невредим.

Один вопрос: как? В Харькове иномарка загадочно попала в реку (видео, фото)

Один вопрос: как? В Харькове иномарка загадочно попала в реку (видео, фото)

Скриншоты комментариев

Напомним, что ранее в центе Киева депутат отметился "героической" парковкой и сразу же поплатился за это.

Ранее мы писали о том, что киевляне ополчились на "героев парковки", они ломают зеркала и оставляют вонючие "презенты".

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