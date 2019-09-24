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Кошевой со сцены остро подшутил над Зеленским: появилось видео

STYLERПерсоны    24.09.2019 - 10:08
Кошевой со сцены остро подшутил над Зеленским: появилось видео
Кошевой подшутил над Зеленским со сцены "Квартала 95" (коллаж: РБК-Украина)

Инициатива Владимира Зеленского стала объектом шуток нового шоу "Вечернего Квартала"

Евгений Кошевой на концерте "Вечернего Квартала" в Турции прошелся над одной из главных идей Владимира Зеленского - "Украина в смартфоне". Соответствующее видео недавно было опубликовано в сети.

Лысый из "Квартала" в своем стендапе юмористически обыграл тему "диджитализации страны". Кошевой подшутил, что теперь государственные дела можно будет решать не только в кулуарах, но и сидя в маршрутке, в очереди или даже в туалете.

"А теперь для мужиков самое главное. Если жена вас будет пилить за то, что вы все время залипаете в смартфон, можете смело ей сказать: "Дорогая, не мешай, я занимаюсь государственными делами", - подшутил Кошевой.

"Кварталовец" решил помочь президенту и протестил демо-версию приложения "Украина в смартфоне". В "приложении Кошевого" можно следить за местонахождением нардепов, а опция для просчета коммуналки называется "Вакаркулятор".

Кошевой со сцены остро подшутил над Зеленским: появилось видео

Кошевой подшутил над Зеленским со сцены "Квартала 95" (скрин: YouTube/Студия Квартал 95 Online)

Также в сценке обыгрался "закон о дематюкации" - инициатива Ольги Богомолец, которая недавно была у всех на слуху.

А действия всех президентов Украины можно оценить по девятибальной шкале - Ющенко оценки предлагается ставить "в пчелах", Януковичу - "в золотых унитазах", а Зеленскому - "в шаурмах".

Кошевой подшутил над Зеленским со сцены "Квартала 95" (видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online)

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский запустил новый флешмоб, в котором обратился к каждому украинцу с важной просьбой.

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