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Кошовий зі сцени гостро пожартував над Зеленським: з'явилося відео

STYLERПерсони    24.09.2019 - 10:08
Кошовий зі сцени гостро пожартував над Зеленським: з'явилося відео
Кошовий пожартував над Зеленським зі сцени "Кварталу 95" (колаж: РБК-Україна)

Ініціатива Володимира Зеленського стала об'єктом жартів нового шоу "Вечірнього Кварталу"

Євген Кошовий на концерті "Вечірнього Кварталу" в Туреччині пройшовся над однією з головних ідей Володимира Зеленського - "Україна в смартфоні". Відповідне відео нещодавно було опубліковано в мережі.

Лисий з "Кварталу" у своєму стендапі гумористично обіграв тему "диджіталізації країни". Кошовий пожартував, що тепер державні справи можна буде вирішувати не тільки в кулуарах, але і сидячи в маршрутці, в черзі або навіть в туалеті.

"А тепер для мужиків найголовніше. Якщо дружина вас буде пиляти за те, що ви весь час залипаєте в смартфон, можете сміливо їй сказати: "Люба, не заважай, я займаюся державними справами", - пожартував Кошовий.

"Кварталівець" вирішив допомогти президенту і протестив демо-версію програми "Україна в смартфоні". У "додатку Кошового" можна стежити за місцезнаходженням нардепів, а опція для прорахунку комуналки називається "Вакаркулятор".

Кошовий зі сцени гостро пожартував над Зеленським: з'явилося відео

Кошовий пожартував над Зеленським зі сцени "Кварталу 95" (скрін: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

Також у сценці обігрався "закон про дематюкацію" - ініціатива Ольги Богомолець, яка нещодавно була у всіх на слуху.

А дії всіх президентів України можна оцінити за дев'ятибальних шкалою - Ющенку оцінки пропонується ставити "в бджолах", Януковичу - "в золотих унітазах", а Зеленському - "в шаурмах".

Кошовий пожартував над Зеленським зі сцени "Кварталу 95" (відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online)

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський запустив новий флешмоб, в якому звернувся до кожного українця з важливим проханням.

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