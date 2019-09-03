Звонил и отчитывал: как Зеленский оценил первый концерт "Квартала 95" без него

Зеленский отчитал "Квартал 95" за первый концерт без него (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский спрашивал, почему на концерте "Квартала" не прозвучал традиционный джингл

Владимир Зеленский даже после того, как стал президентом Украины, продолжает интересоваться творческими аспектами шоу "Вечерний Квартал". При этом за некоторые недочеты Зеленский даже может вычитывать новое руководство. Об этом рассказал худрук "Студии Квартал 95" Александр Пикалов.

Пикалов в интервью Украинской правде поведал о том, что после первого концерта без участия Владимира Зеленского президент позвонил и немного отчитал группу.

Артист рассказал, что замечания Зеленского не касались юмористического контента.

"Он не спрашивал о юморе - в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла (Песни, которая традиционно открывает шоу - "Каждый вечер-вечер наступает вдруг". - Ред.)", - рассказал Пикалов.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленского интересовали чисто технические вопросы, которые он задавал второму руководителю студии - Евгению Кошевому.

Впрочем, шутки о постоянном шепоте Андрея Богдана на ухо Зеленского тоже не интересовали, - говорит Пикалов. - Тем не менее артист уверен, что стеб "кварталовцев" его все же зацепил.

"Хотя я думаю, что... Думаю, да, немножко кольнуло. Но "назвался груздем, полезай в кузов", - уверен Александр Пикалов.

Кроме того, артист заверил, что после того, как ушел Зеленский, в "Квартале" не было борьбы за должности.

Зеленский отчитал "Квартал 95" за первый концерт без него (видео: YouTube/Українська правда)

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