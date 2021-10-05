Кошевой рассказал, почему дочь ходит к психологу: "иногда слова уже не помогают"

Евгений Кошевой признался, что его 13-летняя дочь Варвара посещает психолога. По словам актера студии "Квартал 95", сейчас в семье непростой период в отношениях с дочкой-подростком.

Старшая дочь иногда устраивает родителям истерики, поэтому они решили, что ей лучше посещать специалиста, который поможет разобраться в своих чувствах во время полового созревания.

"Она ходит к психологу, потому что иногда слова уже не помогают и нервы у тебя самого сдают. Понятное дело, что запустился процесс полового созревания, когда начинаются истерики, и ты понимаешь, что сейчас что-то будет. Какое-то состояние у девочки не такое. Это все просто надо перетерпеть, пережить и прожить еще, как минимум, годика два", - заявил Кошевой.

Сейчас артист много времени проводит на работе и воспитанием дочерей занимается его супруга Ксения. У пары есть еще младшая дочь Серафима, которой 7 лет.

Евгений Кошевой рассказал, о том, что дочь ходит к психологу (видео: YouTube)