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Кошевой рассказал, почему дочь ходит к психологу: "иногда слова уже не помогают"

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 13:33
Кошевой рассказал, почему дочь ходит к психологу: "иногда слова уже не помогают" Фото: Евгений Кошевой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Евгений Кошевой признался, что его 13-летняя дочь Варвара посещает психолога. По словам актера студии "Квартал 95", сейчас в семье непростой период в отношениях с дочкой-подростком.

Об этом Кошевой рассказал в интервью Анатолию Анатоличу.

Старшая дочь иногда устраивает родителям истерики, поэтому они решили, что ей лучше посещать специалиста, который поможет разобраться в своих чувствах во время полового созревания.

"Она ходит к психологу, потому что иногда слова уже не помогают и нервы у тебя самого сдают. Понятное дело, что запустился процесс полового созревания, когда начинаются истерики, и ты понимаешь, что сейчас что-то будет. Какое-то состояние у девочки не такое. Это все просто надо перетерпеть, пережить и прожить еще, как минимум, годика два", - заявил Кошевой.

Сейчас артист много времени проводит на работе и воспитанием дочерей занимается его супруга Ксения. У пары есть еще младшая дочь Серафима, которой 7 лет.

Евгений Кошевой рассказал, о том, что дочь ходит к психологу (видео: YouTube)

Напомним, дочь Кошевого Варвара призналась, что из-за известного отца у нее проблемы в школе. Девочка пожаловалась на жесткий буллинг, поскольку школьники подозревают в том, что ее отец платит за ее участие в шоу.

Ранее Варвара принимала участие в шоу "Голос. Діти 2019", после которого заявила, что хочет стать певицей.

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Евгений Кошевой
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