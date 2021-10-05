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Кошовий розповів, чому дочка ходить до психолога: "іноді слова вже не допомагають"

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Вівторок 05 жовтня 2021 13:33
Кошовий розповів, чому дочка ходить до психолога: "іноді слова вже не допомагають" Фото: Євген Кошовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Євген Кошовий зізнався, що його 13-річна дочка Варвара відвідує психолога. За словами актора студії" Квартал 95", зараз в родині непростий період у відносинах з донькою-підлітком.

Про це Кошовий розповів в інтерв'ю Анатолію Анатоличу.

Старша дочка іноді влаштовує батькам істерики, тому вони вирішили, що їй краще відвідувати фахівця, який допоможе розібратися в своїх почуттях під час статевого дозрівання.

"Вона ходить до психолога, тому що іноді слова вже не допомагають і нерви у тебе самого здають. Ясна річ, що запустився процес статевого дозрівання, коли починаються істерики, і ти розумієш, що зараз щось буде. Якийсь стан у дівчинки не такий. Це все просто треба перетерпіти, пережити і прожити ще, як мінімум, рочки два", - заявив Кошовий.

Зараз артист багато часу проводить на роботі і вихованням дочок займається його дружина Ксенія. У пари є ще молодша дочка Серафима, якій 7 років.

Євген Кошовий розповів, про те, що дочка ходить до психолога (відео: YouTube)

Нагадаємо, дочка Кошового Варвара зізналася, що через відомого батька у неї проблеми в школі. Дівчинка поскаржилася на жорсткий булінг, оскільки школярі підозрюють у тому, що її батько платить за її участь у шоу.

Раніше Варвара брала участь у шоу "Голос. Діти 2019", після якого заявила, що хоче стати співачкою.

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Євген Кошовий
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