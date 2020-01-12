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Кошелек или жизнь? В Николаеве задержали банду мошенников

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 12:08
Кошелек или жизнь? В Николаеве задержали банду мошенников
В Николаеве задержали мошенников

За "неуплату" потерпевшего грозились избить

В Николаеве были задержаны мошенники, которые требовали у бизнесмена выплатить им несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. В случае отказа мужчину грозились избить, о чем информирует пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что у пострадавшего не было такой большой суммы, однако за жизнь побоялся, а потому решили договориться, что средства предприниматель будет отдавать частями.

Правоохранители задержали вымогателей во время передачи части "долга" в 250 тысяч гривен. Четырех человек задержали на улице в городе, еще одного в кафе, где он ожидал других участников.

Кошелек или жизнь? В Николаеве задержали банду мошенниковВ Николаеве задержали мошенников

Правонарушителям было от 25 до 42 лет. Организатор и один из участников уже были ранее судимы за совершение тяжких преступлений. На данный момент в домах подозреваемых проходят обыски.

С места происшествия изъяли 250 тысяч гривен, а в автомобиле правонарушителей нашли оружие. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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