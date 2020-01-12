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Гаманець або життя? У Миколаєві затримали банду шахраїв

STYLERЖиття    12.01.2020 - 12:08
Гаманець або життя? У Миколаєві затримали банду шахраїв
У Миколаєві затримали шахраїв

За "несплату" потерпілого погрожували побити

У Миколаєві затримали шахраїв, які вимагали у бізнесмена виплатити їм неіснуючий борг в розмірі 660 тисяч гривень. У разі відмови чоловіка погрожували побити, про що інформує прес-служба Нацполіціі.

Відзначається, що у потерпілого не було такої великої суми, проте за життя побоявся, а тому вирішили домовитися, що кошти підприємець буде віддавати частинами.

Правоохоронці затримали вимагачів під час передачі частини "боргу" в 250 тисяч гривень. Чотирьох осіб затримали на вулиці в місті, ще одного в кафе, де він очікував інших учасників.

Гаманець або життя? У Миколаєві затримали банду шахраївУ Миколаєві затримали шахраїв

Правопорушникам було від 25 до 42 років. Організатор і один з учасників вже були раніше судимі за скоєння тяжких злочинів. На даний момент в будинках підозрюваних проходять обшуки.

З місця події вилучили 250 тисяч гривень, а в автомобілі правопорушників знайшли зброю. Тепер вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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