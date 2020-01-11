Цены на продукты в 2020 году: украинцев поджидает неприятный сюрприз

Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты сообщили, что будет происходить с ценами на продукты в 2020 году

Цены в первом квартале могут существенно увеличиться либо же, наоборот, снизиться. Мнения в оценке инфляции у экспертов расходятся. Об этом сообщает информационный портал "Сегодня".

"Рост цен в 1-м квартале 2020 года составит порядка 1-1,5%. На его сдерживание будет влиять возможная дальнейшая ревальвация гривни, вероятное снижение цен на природный газ вследствие превышения предложения над спросом в Европе", - уверен Скаршевский.

А вот по оценке Забловского, инфляция окажется 3-3,5% по причине замедления роста цен на коммунальные услуги, но ускорения роста цен на продовольственном рынке. Особенно это касается овощей и фруктов.

По словам аналитика, инфляция напрямую зависит от ставки рефинансирования Нацбанка, то есть стоимости денег, которые регулятор дает взаймы коммерческим банкам: чем она выше, тем ниже инфляция.

Продукты (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Если ставка сохранится на нынешнем уровне, 13,5% годовых, то инфляция оценивается в 2% за первый квартал, если ставка снизится, то инфляция окажется больше – до 3%", – уточнил Пендзин.

К слову, есть еще некоторые факторы, которые влияют на цены продуктов. Например, в 2016 году гречка подорожала до 40 гривен за килограмм, но затем вдвое сбросила в цене из-за избытка предложения. Теперь она снова начала дорожать, поскольку в 2019 году ее посеяли меньше, чем обычно.

А вот цена на пшено снизится с 30-35 грн за кг до 20-22 грн, поскольку проса собрали более, чем достаточно.