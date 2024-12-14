Корсетний топ та довга спідниця: Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала образ на Новий рік, який зможе повторити кожна

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі - справжня ікона стилю, на яку мріють бути схожими багато дівчат. Днями вона продемонструвала у мережі образ, який можна взяти собі на замітку, якщо у вас намічається новорічний корпоратив чи вечірка із друзями.

РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Instagram знаменитості розповідає, який образ зробить вас зіркою будь-якого світського заходу.

Для званої вечері Розі Гантінгтон-Вайтлі обрала просте, але водночас стильне поєднання: чорний корсетний топ та довгу білу спідницю з атласу кольору слонової кістки. Свій лук вона доповнила природним макіяжем у нюдових відтінках, розпущеним волоссям та безліччю прикрас: браслетами, намистом та сережками.

Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Чорний корсетний топ із довгою спідницею - це бездоганна класика, яка підійде для будь-якої новорічної вечірки. Чорний колір є універсальним, і його можна обіграти різними текстурами та аксесуарами.

Спідниця: Виберіть спідницю з шовку, оксамиту або щільного атласу, щоб створити ефектний і благородний образ. Спідниця може бути прямою або з розрізом, плісированою або з асиметричним кроєм.

Акценти: додайте золоті або сріблясті прикраси (сережки, браслети, каблучки) і виберіть взуття на високих підборах, наприклад, елегантні туфлі або босоніжки на платформі.

Аксесуари: елегантна сумочка-клатч або невелика вечірня сумочка на ланцюжку доповнять образ.

Образ всесвітньо відомої моделі (фото: instagram.com/rosiehw)

Поради

Тканина та текстури: для новорічної вечірки вибирайте тканини з блиском або об'ємні текстури, такі як оксамит, атлас, шовк або плісе.

Силует: корсетний топ із довгою спідницею завжди підкреслить фігуру, але для максимального комфорту та свободи руху вибирайте спідницю з еластичною талією або на високій посадці.

Аксесуари: пам'ятайте про дрібниці, які можуть зробити ваш образ завершеним: клатч, вишукані прикраси та стильне взуття.

Доповнять лук прикраси (фото: instagram.com/rosiehw)