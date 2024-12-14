Корсетный топ и длинная юбка: Рози Хантингтон-Уайтли показала образ на Новый год, который сможет повторить каждая

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли - настоящая икона стиля, на которую хотят быть похожими многие девушки. На днях она продемонстрировала в сети образ, который можно взять себе на заметку, если у вас намечается новогодний корпоратив или вечеринка с друзьями.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает, какой образ сделает вас звездой любого светского мероприятия.

Для званого ужина Рози Хантингтон-Уайтли выбрала простое, но в то же время стильное сочетание: черный корсетный топ и длинную белую юбку из атласа цвета слоновой кости. Свой лук она дополнила естественным макияжем в нюдовых оттенках, распущенными волосами и множеством украшений: браслетами, ожерельем и серьгами.

Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Черный корсетный топ с длинной юбкой - это безупречная классика, которая подойдет для любой новогодней вечеринки. Черный цвет универсален, и с ним можно обыграть различные текстуры и аксессуары.

Юбка: выберите юбку из шелка, бархата или плотного атласа, чтобы создать эффектный и благородный образ. Юбка может быть прямой или с разрезом, плиссированной или с асимметричным кроем.

Акценты: добавьте золотые или серебристые украшения (серьги, браслеты, кольца) и выберите обувь на высоком каблуке, например, элегантные туфли или босоножки на платформе.

Аксессуары: элегантная сумочка-клатч или небольшая вечерняя сумочка на цепочке дополнят образ.

Образ всемирно известной модели (фото: instagram.com/rosiehw)

Советы

Ткань и текстуры: для новогодней вечеринки выбирайте ткани с блеском или объемные текстуры, такие как бархат, атлас, шелк или плиссе.

Силуэт: корсетный топ с длинной юбкой всегда подчеркнет фигуру, но для максимального комфорта и свободы движения выбирайте юбку с эластичной талией или на высокой посадке.

Аксессуары: помните о мелочах, которые могут сделать ваш образ завершенным: клатч, изысканные украшения и стильная обувь.

Дополнят лук украшения (фото: instagram.com/rosiehw)