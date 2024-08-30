Навіщо на городі картопляні шкірки: чарівне добриво з кухонних відходів

Що може бути дешевше та доступніше за картопляні шкірки? Мабуть, нічого. Тоді є чудові новини для городників - саме цей розповсюджений продукт може стати універсальним добривом для рослин. Як зробити з картопляних шкірок корисне добриво та де його використовувати?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про усі нюанси створення добрива с картопляної шкірки та його корисні властивості.

Використання картопляної шкірки як добрива для городу

Картопляна шкірка - це найцінніша частина картоплі, яка містить багато поживних речовин, значно більше, ніж сама середина картоплі.

Щоб не викидати цю цінну частину, її можна використовувати як підживлення для інших рослин. Вона містить калій, фосфор, магній, фтор та інші мікроелементи, які необхідні для успішного росту культур на городі.

Картопляна шкірка є доступним і природним джерелом живлення для рослин, яке можна легко зібрати в домашніх умовах. Окрім цього, вона може слугувати чудовим засобом для боротьби з комахами-шкідниками, що робить її незамінним компонентом в органічному землеробстві.

Переваги та недоліки картопляної шкірки як добрива

Застосування картопляної шкірки як добрива має свої переваги, які роблять її привабливим варіантом для садівників.

Перш за все, вона є доступною: картопля є в кожному домі, і за зиму можна накопичити достатню кількість шкірок для підживлення на цілий сезон. Крім того, шкірка багата на макро- та мікроелементи, що дозволяє їй конкурувати з деякими мінеральними добривами.

Вона також є натуральним продуктом, що виключає ризик накопичення хімікатів у культурах. Важливо також зазначити, що картопляна шкірка не сприяє росту бур'янів, на відміну від гною або компосту.

Однак у цього методу є і недоліки: розкидана по городу шкірка може приваблювати гризунів, і для досягнення бажаного результату потрібно використовувати її регулярно.

Крім того, важко контролювати концентрацію корисних речовин, що може призвести до недостатнього підживлення.

Відвар картопляної шкірки дуже корисний для багатьох рослин (фото: Pixabay.com)

Правильне зберігання картопляної шкірки

Щоб зберегти картопляну шкірку до весни, її можна або сушити, або заморожувати.

Сушка є одним із найзручніших способів підготовки шкірки до використання як добрива. Для цього найзручніше використовувати духовку або гарячу батарею. В духовці процес займе 3-4 години при температурі не вище 100 °C, після чого шкірку можна подрібнити і досушити ще раз.

Такий продукт можна зберігати в полотняному мішечку, що зручно для подальшого використання. В теплу пору року шкірку можна розкласти на газету або тканину і залишити в теплому, добре провітрюваному місці на 7-10 днів, залежно від товщини шкірок.

Заморожування також є ефективним способом зберігання, але через обмежену місткість морозильної камери краще використовувати балкон або інше прохолодне місце.

Методи використання картопляної шкірки як добрива

Існує кілька способів використання картопляної шкірки для підживлення рослин.

Найпростіший метод - це розкласти її по земельній ділянці і перекопати разом із ґрунтом, що дозволить бактеріям переробити шкірку та збагачувати землю корисними речовинами. Це можна робити як весною, так і восени.

Ще одним методом є приготування відвару: для цього підготовлену шкірку заливають кип’ятком і настоюють кілька днів, після чого поливають рослини під корінь.

Поживну суміш можна приготувати, заливши гарячою водою раніше зібрану шкірку і витримавши її кілька днів, після чого отриману кашицю використовують для підвищення родючості ґрунту.

Сушену шкірку можна також подрібнити до стану порошку і посипати землю навколо посадок.

Капуста отримує комплексний вплив від картопляних шкірок (фото: Pixabay.com)

Список рослин, які отримують користь від картопляної шкірки

Картопляна шкірка підходить для підживлення багатьох рослин, але деякі культури особливо добре реагують на таке органічне добриво. Наприклад:

Огірки - вони отримують велику кількість необхідних поживних речовин.

- вони отримують велику кількість необхідних поживних речовин. Гарбузи - шкірка картоплі допомагає їм краще розвиватися.

- шкірка картоплі допомагає їм краще розвиватися. Кабачки - вони особливо чутливі до натурального підживлення.

- вони особливо чутливі до натурального підживлення. Дині - стимулюється їх ріст і підвищується врожайність.

- стимулюється їх ріст і підвищується врожайність. Капуста - отримує комплексний вплив від картопляних шкірок.

Ці рослини можна підживлювати картопляною шкіркою, додаючи її в ямки при посадці або поливаючи настоєм кожні 2 тижні.

Важливо також враховувати, що картопляна шкірка не підходить для підживлення пасльонових культур, таких як томати, перець і баклажани, через спільні хвороби з картоплею.

Картопляна шкірка для боротьбі з шкідниками

Картопляна шкірка також може бути корисною для боротьби з шкідниками, такими як колорадські жуки, слимаки і проволочники.

Для цього шкірку розкладають на земельній ділянці ввечері, а вранці збирають разом з шкідниками та знищують. Якщо шкірку попередньо обробити хімікатами, то шкідники загинуть самі.