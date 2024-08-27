Не викидайте бадилля помідорів! 5 шляхів його використати на городі з великою користю

Коли помідори зібрано, після них завжди залишається велика купа бадилля. Що з ним зробити - викинути або спалити? Ні, це цінний ресурс! Але для яких цілей досвідчені городники використовують томатне бадилля та як саме?

Натуральний захисний засіб

Здорові листя томатів, без видимих ознак ураження, є цінним ресурсом для створення натурального захисного засобу. Це екологічно чистий і економічний спосіб боротьби з шкідниками, що дозволяє суттєво знизити використання хімічних пестицидів у вашому городі.

Використання натуральних засобів має важливе значення для збереження здоров'я ґрунту та навколишнього середовища. Виготовлення таких засобів не вимагає великих затрат і доступне кожному, хто займається вирощуванням рослин.

Крім того, цей підхід допомагає зберегти біорізноманіття, оскільки не впливає на корисних комах.

Процес приготування настою

Приготування захисного настою з томатного бадилля є простим процесом, який не потребує спеціальних знань або обладнання.

Зібране здорове листя необхідно помістити в відро або бочку і залити чистою водою. Важливо використовувати достатню кількість води, щоб повністю покрити листя, що дозволяє активним речовинам з томатних листків вивільнитися у воду.

Суміш повинна настоюватися протягом 24 годин, протягом яких утворюється ефективний натуральний інсектицид. Додатково можна додати кілька крапель ефірної олії для підсилення ефекту.

Як правильно застосувати настій

Для досягнення максимальної ефективності, застосування отриманого настою потребує правильного підходу. Після настоювання рідину слід процідити і перелити в зручну ємність для розпилення, таку як садовий оприскувач або звичайна пляшка з розпилювачем.

Регулярне обприскування рослин цим розчином створює захисний бар'єр, що відлякує багатьох шкідливих комах. Дуже важливо рівномірно обробляти не лише верхню, а й нижню поверхню листя рослин для забезпечення повного захисту.

Обприскування краще проводити у вечірній час, коли знижена активність корисних комах (фото: Freepik.com)

Від яких шкідників допоможе настій з баділля помидорів

Томатне бадилля ефективно використовується для захисту рослин від різних шкідників. Застосування отриманого настоя допомагає створити бар'єр, що відлякує багатьох комах, зокрема:

Попелиця. Ці дрібні комахи можуть завдати серйозної шкоди овочевим та декоративним культурам, висмоктуючи сік з листя та пагонів.

Ці дрібні комахи можуть завдати серйозної шкоди овочевим та декоративним культурам, висмоктуючи сік з листя та пагонів. Білокрилка. Цей невеликий білий метелик також є небезпечним шкідником для багатьох рослин.

Цей невеликий білий метелик також є небезпечним шкідником для багатьох рослин. Павутинний кліщ. Цей шкідник викликає утворення дрібних павутинок на рослинах, що призводить до їх ослаблення та загибелі.

Цей шкідник викликає утворення дрібних павутинок на рослинах, що призводить до їх ослаблення та загибелі. Капустяна міль. Личинки цієї комахи поїдають листя капусти та інших хрестоцвітних культур, що може призвести до значного зниження врожайності.

Компостування та інші способи використання

Томатне бадилля можна використовувати ще кількома корисними способами, що допомагає зберегти ресурси та покращити здоров'я вашого саду:

Компостування. Томатне бадилля є цінним компонентом для виготовлення компосту, який збагачує ґрунт поживними речовинами. Щоб прискорити процес розкладання, подрібніть бадилля і додайте його до компостної купи разом з іншими органічними відходами.

Отримання золи. Після спалювання томатного бадилля утворюється зола, яка є багатим джерелом калію, фосфору та інших мікроелементів. Цю золу можна використовувати як добриво для рослин, розсипаючи її по ґрунту на початку та наприкінці сезону.

Мульчування. Подрібнене і підсушене бадилля можна використовувати як мульчу, укладаючи його на поверхню ґрунту між рядами овочів або навколо стовбурів дерев і кущів. Мульча з томатного бадилля допомагає зберігати вологу в ґрунті та перешкоджає росту бур'янів.

Захист від мурах. Розкладання бадилля навколо дерев і кущів може допомогти відлякувати мурах, які не люблять запаху томатних листків. Це екологічний спосіб контролювати популяцію мурах без використання хімічних засобів.