Коровий или птичий? Какие виды навоза подойдут для вашего огорода

Навоз - это то удобрение, которое уважает каждый огородник или фермер. Но... какой именно навоз? Коровий, птичий, конский? Существует много нюансов, какой именно навоз нужно вносить в конкретную почву. Как правильно подобрать это удобрение для вашей земли и не навредить ее плодородию?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой состав имеет навоз разных животных и для кого типа почв каждый из них должен использоваться.

Перепревший или свежий

Навоз - это отходы животных, которые есть на любом сельскохозяйственном объекте. Это удобрение незаменимо для органического земледелия, отличается характерной консистенцией и запахом.

Есть несколько видов навоза в зависимости от стадии его разложения:

Свежий. Употребляется изредка, так как может серьезно повредить корневые системы растений.

Употребляется изредка, так как может серьезно повредить корневые системы растений. Полуперепревший. Рекомендуется использовать осенью после сбора урожая, но его применение может сгубить насаждение.

Рекомендуется использовать осенью после сбора урожая, но его применение может сгубить насаждение. Перепрелый. Теряет более 50% от начальной массы. Используется для удобрения почвы во время пахоты, для рассады и водных растворов.

Теряет более 50% от начальной массы. Используется для удобрения почвы во время пахоты, для рассады и водных растворов. Перегной. Идеальное удобрение для подкормки грунта. Содержит максимальное количество питательных и полезных веществ. Подходит для растений любого вида. Вносится в землю как осенью, так и весной.

Из вышеописанного видно, что ценным удобрением является перегной. Именно этот продукт жизнедеятельности животных может "зарядить" землю новой силой и продлить ее продуктивность.

Выбор лучшего навоза для удобрения поля

Чтобы определить оптимальный вариант для вашего хозяйства, нужно сначала изучить почву, узнать, чего ему не хватает. От этого зависит выбор удобрения.

Кроме того, следует помнить, что для получения качественного удобрения требуется терпение, поскольку процесс перепревания занимает время.

Рассмотрим популярные виды навоза в отдельности и определим их ключевые преимущества:

Коровий навоз. Наиболее популярен благодаря доступности. Состоит из большого количества макро- и микроэлементов, необходимых всем растениям. Главные преимущества: быстрое воздействие на почву, наличие полезных веществ, защита растений от болезней и вредителей, низкая стоимость.

Конский навоз. Содержит много полезных веществ и скорее "переваривается" почвой и растениями. Главные преимущества: активное разрыхление почвы, сохранение влаги, защита от болезней, повышение урожайности. Недостаток - возможность перегрева растений при чрезмерном использовании.

Кроличий навоз. Легко собирать и хранить. Содержит много питательных веществ. Однако высокая концентрация азота и мочевины может нанести вред огороду. Следует использовать в ограниченных количествах.

Птичий помет. Легко доступен и содержит много полезных веществ. Главный недостаток - высокое содержание токсичных веществ и мочевой кислоты. Требует смешивания с опилками, соломой или торфом.

Свиной навоз. Обладает высоким содержанием микро- и макроэлементов, но может повлечь за собой окислительные процессы в теплицах. Необходимо использовать с неорганическими прикормками, обычно на слабокислых почвах.

Какой навоз лучше выбрать для поля

Согласно вышеуказанному, наименее вреден коровий навоз, поскольку его состав максимально насыщен полезными веществами. Конский навоз также имеет много преимуществ, но он дороже. Каждый тип навоза имеет свои особенности и следует выбирать в соответствии с типом почвы и потребностями растений.

Состав удобрений:

Коровий: 75% жидкости, 1,3% азота, 18% органики, 0,1% фосфора, 0,6% калия.

75% жидкости, 1,3% азота, 18% органики, 0,1% фосфора, 0,6% калия. Конский: 70% жидкости, 2% азота, 27% органики, 0,3% фосфатов.

70% жидкости, 2% азота, 27% органики, 0,3% фосфатов. Кроличий: 50% жидкости, 7% азота и калия, 6% кальция и фосфора.

50% жидкости, 7% азота и калия, 6% кальция и фосфора. Куриный: 75 % жидкости, 0,8 % калия, 1,7 % азота, 0,9 % фосфора.

75 % жидкости, 0,8 % калия, 1,7 % азота, 0,9 % фосфора. Свиной: 0,9% азота и калия, 0,4% фосфора.

Конечно, кроме самого гноя важно иметь специальные приспособления для внесения удобрений и для комфортного проведения других сельскохозяйственных работ.