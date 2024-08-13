Коротше просто нікуди: 5 мініатюрних вуличок українських міст

Одеса (вулиця Ямчитського)

Відносна довга на фоні наших інших "конкурсантів", це найкоротша вулиця Одеси, яка має довжину лише 275 метрів. Вона розташована в Приморському районі і веде від Італійського бульвару до Штабного провулку.

З 1937 по 1995 рік вулиця мала ім’я Карпинського, а нинішню назву отримала на честь одеського благодійника Павла Захаровича Ямчитського.

Ямчитського - це просто затишна одеська вуличка (фото: скриншот GoogleMaps)

Харків (вулиця Донець-Захаржевського)

Це одна з найкоротших вулиць у Харкові, довжиною лише 160 метрів. Вона сполучає Театральну площу з провулком Мечникова.

Названа на честь полковника Григорія Єрофійовича Донця, який очолював Харківський та Ізюмський слобідські козацькі полки у XIX столітті. Полковник прославився своєю мудрістю в захисті від татарських нападів та активним будівництвом фортець і населених пунктів на Слобожанщині.

Вулиця Донець-Захаржевського - не дуже мальовнича, але з багатою історією (фото: скриншот GoogleMaps)

Київ (вулиця Станіславського)

Ця коротка вуличка в Києві має всього 100 метрів довжини. Вона з'явилася в 1890 році під назвою Нова, а сучасну назву отримала в 1938 році на честь відомого режисера Станіславського.

Вулиця розташована в самому центрі столиці, від вулиці Заньковецької до площі Івана Франка, де знаходиться однойменний театр.

А от вулиця Станіславського - навпаки, красива та охайна (фото: скриншот GoogleMaps)

Дніпро (вулиця Різнична)

Ця коротка вулиця в Дніпрі, довжиною всього 100 метрів, розташована на набережній Дніпра і має лише один будинок під номером 9.

Вулиця отримала свою назву в XIX столітті через професію різників, які там жили. За легендою, в будинку № 9 мешкає домовик, який вважається покровителем цієї вулиці.

Вулиця Різнична - така коротка, що, фактично, складається з одного будинку! (фото: скриншот GoogleMaps)

Івано-Франківськ (вулиця Івана Труша)

І нарешті ми маємо переможця! Найкоротша і найвужча вулиця в Івано-Франківську, її довжина становить лише 65 метрів, а ширина - 6 метрів. Вона знаходиться в історичному центрі міста, з'єднуючи вулицю Лесі Українки з площею Ринок.

Вулиця має багату історію, починаючи від назви Божнича, пов'язаної з синагогою, яка стояла на цьому місці, і закінчуючи сучасною назвою, яку вона отримала в 1995 році.

І ось такий вузенький коридор - найкоротша вулиця України (фото: скриншот GoogleMaps)