Коротше просто нікуди: 5 мініатюрних вуличок українських міст

Україна - простора за розмірами країна, де багато і великих міст, і довгих вулиць. Але до чого ця традиційна гігантоманія? Бо є в нас і навпаки - вулички настільки мікроскопічні, що їх майже не знайти на мапі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять цікавих маленьких вуличок (але усе ж таки не провулків!) у різних містах країни, які дуже не схожі одна на одну.
Відносна довга на фоні наших інших "конкурсантів", це найкоротша вулиця Одеси, яка має довжину лише 275 метрів. Вона розташована в Приморському районі і веде від Італійського бульвару до Штабного провулку.
З 1937 по 1995 рік вулиця мала ім’я Карпинського, а нинішню назву отримала на честь одеського благодійника Павла Захаровича Ямчитського.
Це одна з найкоротших вулиць у Харкові, довжиною лише 160 метрів. Вона сполучає Театральну площу з провулком Мечникова.
Названа на честь полковника Григорія Єрофійовича Донця, який очолював Харківський та Ізюмський слобідські козацькі полки у XIX столітті. Полковник прославився своєю мудрістю в захисті від татарських нападів та активним будівництвом фортець і населених пунктів на Слобожанщині.
Ця коротка вуличка в Києві має всього 100 метрів довжини. Вона з'явилася в 1890 році під назвою Нова, а сучасну назву отримала в 1938 році на честь відомого режисера Станіславського.
Вулиця розташована в самому центрі столиці, від вулиці Заньковецької до площі Івана Франка, де знаходиться однойменний театр.
Ця коротка вулиця в Дніпрі, довжиною всього 100 метрів, розташована на набережній Дніпра і має лише один будинок під номером 9.
Вулиця отримала свою назву в XIX столітті через професію різників, які там жили. За легендою, в будинку № 9 мешкає домовик, який вважається покровителем цієї вулиці.
І нарешті ми маємо переможця! Найкоротша і найвужча вулиця в Івано-Франківську, її довжина становить лише 65 метрів, а ширина - 6 метрів. Вона знаходиться в історичному центрі міста, з'єднуючи вулицю Лесі Українки з площею Ринок.
Вулиця має багату історію, починаючи від назви Божнича, пов'язаної з синагогою, яка стояла на цьому місці, і закінчуючи сучасною назвою, яку вона отримала в 1995 році.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Kyiv maps, Frankivsk Future, Kharkov Go, Вікіпедія.