Короче просто некуда: 5 миниатюрных улочек городов Украины

Одесса (улица Ямчитского)

Относительная длинная на фоне других "конкурсантов", это самая короткая улица Одессы, которая имеет длину всего 275 метров. Она расположена в Приморском районе и ведет от Итальянского бульвара к Штабному переулку.

С 1937 по 1995 год улица называлась Карпинским, а нынешнее название получила в честь одесского благотворителя Павла Захаровича Ямчитского.

Ямчитского - это просто уютная одесская улочка (фото: скриншот GoogleMaps)

Харьков (улица Донец-Захаржевского)

Это одна из самых коротких улиц в Харькове, длиной всего 160 метров. Она соединяет Театральную площадь с переулком Мечникова.

Названа в честь полковника Григория Ерофьевича Донца, возглавлявшего Харьковский и Изюмский слободские казачьи полки в XIX веке. Полковник прославился своей мудростью в защите от татарских нападений и активным строительством крепостей и населённых пунктов на Слобожанщине.

Улица Донец-Захаржевского - не очень живописная, но с богатой историей (фото: скриншот GoogleMaps)

Киев (улица Станиславского)

Эта короткая улочка в Киеве имеет всего 100 метров в длину. Она появилась в 1890 году под названием Нова, а современное название получила в 1938 году в честь известного Станиславского режиссера.

Улица находится в самом центре столицы, от улицы Заньковецкой до площади Ивана Франко, где находится одноименный театр.

А вот улица Станиславского - наоборот, красивая и опрятная (фото: скриншот GoogleMaps)

Днепр (улица Резничная)

Эта короткая улица в Днепре, протяженностью всего 100 метров, расположена на набережной Днепра и имеет только один дом под номером 9.

Улица получила свое название в XIX веке из-за профессии живших там резников. По легенде, в доме № 9 обитает домовой, считающийся покровителем этой улицы.

Улица Резничная - так коротка, что, фактически, состоит из одного дома! (фото: скриншот GoogleMaps)

Ивано-Франковск (улица Ивана Труша)

И наконец мы имеем победителя! Самая короткая и узкая улица в Ивано-Франковске, ее длина составляет всего 65 метров, а ширина - 6 метров. Она находится в историческом центре города, соединяя улицу Леси Украинки с площадью Рынок.

Улица имеет богатую историю, начиная от названия Божнича, связанного со стоящей на этом месте синагогой и заканчивая современным названием, которое она получила в 1995 году.

И вот такой узенький коридор - самая короткая улица Украины (фото: скриншот GoogleMaps)