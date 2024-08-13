Короче просто некуда: 5 миниатюрных улочек городов Украины

Украина - обширная по размерам страна, где много и больших городов, и длинных улиц. Но довольно этой традиционной гигантомании. Ведь есть у нас и наоборот - улочки настолько микроскопичны, что их почти не найти на карте.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти интересных маленьких улочках (но все же не переулках!) в разных городах страны, которые очень не похожи друг на друга.
Относительная длинная на фоне других "конкурсантов", это самая короткая улица Одессы, которая имеет длину всего 275 метров. Она расположена в Приморском районе и ведет от Итальянского бульвара к Штабному переулку.
С 1937 по 1995 год улица называлась Карпинским, а нынешнее название получила в честь одесского благотворителя Павла Захаровича Ямчитского.
Это одна из самых коротких улиц в Харькове, длиной всего 160 метров. Она соединяет Театральную площадь с переулком Мечникова.
Названа в честь полковника Григория Ерофьевича Донца, возглавлявшего Харьковский и Изюмский слободские казачьи полки в XIX веке. Полковник прославился своей мудростью в защите от татарских нападений и активным строительством крепостей и населённых пунктов на Слобожанщине.
Эта короткая улочка в Киеве имеет всего 100 метров в длину. Она появилась в 1890 году под названием Нова, а современное название получила в 1938 году в честь известного Станиславского режиссера.
Улица находится в самом центре столицы, от улицы Заньковецкой до площади Ивана Франко, где находится одноименный театр.
Эта короткая улица в Днепре, протяженностью всего 100 метров, расположена на набережной Днепра и имеет только один дом под номером 9.
Улица получила свое название в XIX веке из-за профессии живших там резников. По легенде, в доме № 9 обитает домовой, считающийся покровителем этой улицы.
И наконец мы имеем победителя! Самая короткая и узкая улица в Ивано-Франковске, ее длина составляет всего 65 метров, а ширина - 6 метров. Она находится в историческом центре города, соединяя улицу Леси Украинки с площадью Рынок.
Улица имеет богатую историю, начиная от названия Божнича, связанного со стоящей на этом месте синагогой и заканчивая современным названием, которое она получила в 1995 году.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Kyiv maps, Frankivsk Future, Kharkov Go, Википедия.