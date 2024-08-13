Коротше просто нікуди: 5 мініатюрних вуличок українських міст

Україна - простора за розмірами країна, де багато і великих міст, і довгих вулиць. Але до чого ця традиційна гігантоманія? Бо є в нас і навпаки - вулички настільки мікроскопічні, що їх майже не знайти на мапі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять цікавих маленьких вуличок (але усе ж таки не провулків!) у різних містах країни, які дуже не схожі одна на одну.

Одеса (вулиця Ямчитського)

Відносна довга на фоні наших інших "конкурсантів", це найкоротша вулиця Одеси, яка має довжину лише 275 метрів. Вона розташована в Приморському районі і веде від Італійського бульвару до Штабного провулку.

З 1937 по 1995 рік вулиця мала ім’я Карпинського, а нинішню назву отримала на честь одеського благодійника Павла Захаровича Ямчитського.

Ямчитського - це просто затишна одеська вуличка (фото: скриншот GoogleMaps)

Харків (вулиця Донець-Захаржевського)

Це одна з найкоротших вулиць у Харкові, довжиною лише 160 метрів. Вона сполучає Театральну площу з провулком Мечникова.

Названа на честь полковника Григорія Єрофійовича Донця, який очолював Харківський та Ізюмський слобідські козацькі полки у XIX столітті. Полковник прославився своєю мудрістю в захисті від татарських нападів та активним будівництвом фортець і населених пунктів на Слобожанщині.

Вулиця Донець-Захаржевського - не дуже мальовнича, але з багатою історією (фото: скриншот GoogleMaps)

Київ (вулиця Станіславського)

Ця коротка вуличка в Києві має всього 100 метрів довжини. Вона з'явилася в 1890 році під назвою Нова, а сучасну назву отримала в 1938 році на честь відомого режисера Станіславського.

Вулиця розташована в самому центрі столиці, від вулиці Заньковецької до площі Івана Франка, де знаходиться однойменний театр.

А от вулиця Станіславського - навпаки, красива та охайна (фото: скриншот GoogleMaps)

Дніпро (вулиця Різнична)

Ця коротка вулиця в Дніпрі, довжиною всього 100 метрів, розташована на набережній Дніпра і має лише один будинок під номером 9.

Вулиця отримала свою назву в XIX столітті через професію різників, які там жили. За легендою, в будинку № 9 мешкає домовик, який вважається покровителем цієї вулиці.

Вулиця Різнична - така коротка, що, фактично, складається з одного будинку! (фото: скриншот GoogleMaps)

Івано-Франківськ (вулиця Івана Труша)

І нарешті ми маємо переможця! Найкоротша і найвужча вулиця в Івано-Франківську, її довжина становить лише 65 метрів, а ширина - 6 метрів. Вона знаходиться в історичному центрі міста, з'єднуючи вулицю Лесі Українки з площею Ринок.

Вулиця має багату історію, починаючи від назви Божнича, пов'язаної з синагогою, яка стояла на цьому місці, і закінчуючи сучасною назвою, яку вона отримала в 1995 році.

І ось такий вузенький коридор - найкоротша вулиця України (фото: скриншот GoogleMaps)