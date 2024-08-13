Короче просто некуда: 5 миниатюрных улочек городов Украины

Украина - обширная по размерам страна, где много и больших городов, и длинных улиц. Но довольно этой традиционной гигантомании. Ведь есть у нас и наоборот - улочки настолько микроскопичны, что их почти не найти на карте.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти интересных маленьких улочках (но все же не переулках!) в разных городах страны, которые очень не похожи друг на друга.

Одесса (улица Ямчитского)

Относительная длинная на фоне других "конкурсантов", это самая короткая улица Одессы, которая имеет длину всего 275 метров. Она расположена в Приморском районе и ведет от Итальянского бульвара к Штабному переулку.

С 1937 по 1995 год улица называлась Карпинским, а нынешнее название получила в честь одесского благотворителя Павла Захаровича Ямчитского.

Ямчитского - это просто уютная одесская улочка (фото: скриншот GoogleMaps)

Харьков (улица Донец-Захаржевского)

Это одна из самых коротких улиц в Харькове, длиной всего 160 метров. Она соединяет Театральную площадь с переулком Мечникова.

Названа в честь полковника Григория Ерофьевича Донца, возглавлявшего Харьковский и Изюмский слободские казачьи полки в XIX веке. Полковник прославился своей мудростью в защите от татарских нападений и активным строительством крепостей и населённых пунктов на Слобожанщине.

Улица Донец-Захаржевского - не очень живописная, но с богатой историей (фото: скриншот GoogleMaps)

Киев (улица Станиславского)

Эта короткая улочка в Киеве имеет всего 100 метров в длину. Она появилась в 1890 году под названием Нова, а современное название получила в 1938 году в честь известного Станиславского режиссера.

Улица находится в самом центре столицы, от улицы Заньковецкой до площади Ивана Франко, где находится одноименный театр.

А вот улица Станиславского - наоборот, красивая и опрятная (фото: скриншот GoogleMaps)

Днепр (улица Резничная)

Эта короткая улица в Днепре, протяженностью всего 100 метров, расположена на набережной Днепра и имеет только один дом под номером 9.

Улица получила свое название в XIX веке из-за профессии живших там резников. По легенде, в доме № 9 обитает домовой, считающийся покровителем этой улицы.

Улица Резничная - так коротка, что, фактически, состоит из одного дома! (фото: скриншот GoogleMaps)

Ивано-Франковск (улица Ивана Труша)

И наконец мы имеем победителя! Самая короткая и узкая улица в Ивано-Франковске, ее длина составляет всего 65 метров, а ширина - 6 метров. Она находится в историческом центре города, соединяя улицу Леси Украинки с площадью Рынок.

Улица имеет богатую историю, начиная от названия Божнича, связанного со стоящей на этом месте синагогой и заканчивая современным названием, которое она получила в 1995 году.

И вот такой узенький коридор - самая короткая улица Украины (фото: скриншот GoogleMaps)