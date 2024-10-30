Короткий пуховик та шкіряні брюки: модні блогери показали головні тренди 2024 року

Пальто кольору верблюжої вовни + трикотажна мінісукня + чоботи вище коліна

Восени та взимку можна урізноманітнити свої образи теплою трикотажною сукнею. Доповніть її щільними колготками та високими чоботами з вузьким носком, а зверху накиньте бежеве пальто. Завершити образ можна стильною сумкою та аксесуарами.

Лук із пальто (фото: instagram.com/dawn.tan)

Джемпер + біла сорочка + шкіряні штани

Для стильного чорно-білого образу знадобиться базова біла сорочка, чорний джемпер та шкіряні штани. Доповніть лук ботильйонами або грубими черевиками, а зверху накиньте пуховик або стьобану куртку.

Варіант із шкіряними брюками (фото: instagram.com/ada_oguntodu)

В'язана сукня + пояс + чоботи на плоскій підошві

Навіть звичайнісінький образ із трикотажною сукнею можна урізноманітнити тонким шкіряним поясом. Плюс у такий спосіб ви підкреслите лінію талії. Доповніть образ взуттям на низькому ходу, сумкою-шопером та масивними кліпсами, а зверху накиньте куртку або вкорочене пальто.

Трикотажне плаття (фото: instagram.com/isabellecoheen)

Короткий пуховик + джинси + ботильйони

Ще один приклад вдалого образу на осінь: джинси прямого крою, гольф-водолазка та вкорочений пуховик. Доповнять лук ботильйони на невеликому підборі та містка сумка.

Пуховик (фото: instagram.com/smythsisters)

Пальто + толстовка + джинси

Для теплого осіннього чи зимового дня пригляньте блакитні джинси, теплий светр або толстовку та довге сіре пальто. Доповнити лук можна сумкою-саквояжем та кедами або утепленими кросівками.

Образ із пальто та джинсами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Куртка "тедді" + спідниця пліссе + грубі черевики

Ще один варіант луку - з трендовою курткою "тедді" з овчини. Доповніть її щільними колготками, міні-спідницею і черевиками на тракторній підошві, а також сумкою-авоською.

Образ із короткою спідницею (фото: instagram.com/eggcanvas)

Пальто + водолазка + широкі штани

Для робочих буднів підійде образ, що складається із чорних широких штанів та сірого гольфу-водолазки. Зверху можна накинути жакет або просто довге пальто. Завершать образ ботильйони з вузьким носком та сумка.

Образ в офіс або на ділову зустріч (фото: instagram.com/dinahansen)