Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года

Пальто цвета верблюжьей шерсти + трикотажное мини-платье + сапоги выше колена

Осенью и зимой можно разнообразить свои образы теплым трикотажным платьем. Дополните его плотными колготками и высокими сапогами с узким носком, а сверху накиньте бежевое пальто. Завершить образ можно стильной сумкой и аксессуарами.

Лук с пальто (фото: instagram.com/dawn.tan)

Джемпер + белая рубашка + кожаные брюки

Для стильного черно-белого образа понадобится базовая белая рубашка, черный джемпер и кожаные брюки. Дополните лук ботильонами или грубыми ботинками, а сверху накиньте пуховик или стеганую куртку.

Вариант с кожаными брюками (фото: instagram.com/ada_oguntodu)

Вязаное платье + пояс + сапоги на плоской подошве

Даже самый обычный образ с трикотажным платьем можно разнообразить тонким кожаным поясом. Плюс таким образом вы подчеркнете линию талии. Дополните образ обувью на низком ходу, сумкой-шопером и массивными клипсами, а сверху накиньте куртку или укороченное пальто.

Трикотажное платье (фото: instagram.com/isabellecoheen)

Короткий пуховик + джинсы + ботильоны

Еще один пример удачного образа на осень: джинсы прямого кроя, гольф-водолазка и укороченный пуховик. Дополнят лук ботильоны на небольшом каблуке и вместительная сумка.

Пуховик (фото: instagram.com/smythsisters)

Пальто + толстовка + джинсы

Для теплого осеннего или зимнего дня присмотрите голубые джинсы, теплый свитер или толстовку и длинное серое пальто. Дополнить лук можно сумкой-саквояжем и кедами или утепленными кроссовками.

Образ с пальто и джинсами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Куртка "тедди" + юбка плиссе + грубые ботинки

Еще один вариант лука - с трендовой курткой "тедди" из овчины. Дополните ее плотными колготками, мини-юбкой плиссе и ботинками на тракторной подошве, а также сумкой-авоськой.

Образ с короткой юбкой (фото: instagram.com/eggcanvas)

Пальто + водолазка + широкие брюки

Для рабочих будней подойдет образ, состоящий из черных широких штанов и серого гольфа-водолазки. Сверху можно накинуть жакет или же просто длинное пальто. Завершат образ ботильоны с узким носком и сумка.

Образ в офис или на деловую встречу (фото: instagram.com/dinahansen)