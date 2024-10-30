Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года
В зимнем гардеробе каждой девушки должно быть несколько вариантов верхней одежды, которые можно носить в зависимости от настроения, погодных условий и выбранных луков. И если в вашем гардеробе уже есть пальто самого трендового оттенка, возьмите себе на заметку, чем еще дополнить образы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие вещи будут в тренде зимой и как их сочетать.
Пальто цвета верблюжьей шерсти + трикотажное мини-платье + сапоги выше колена
Осенью и зимой можно разнообразить свои образы теплым трикотажным платьем. Дополните его плотными колготками и высокими сапогами с узким носком, а сверху накиньте бежевое пальто. Завершить образ можно стильной сумкой и аксессуарами.
Лук с пальто (фото: instagram.com/dawn.tan)
Джемпер + белая рубашка + кожаные брюки
Для стильного черно-белого образа понадобится базовая белая рубашка, черный джемпер и кожаные брюки. Дополните лук ботильонами или грубыми ботинками, а сверху накиньте пуховик или стеганую куртку.
Вариант с кожаными брюками (фото: instagram.com/ada_oguntodu)
Вязаное платье + пояс + сапоги на плоской подошве
Даже самый обычный образ с трикотажным платьем можно разнообразить тонким кожаным поясом. Плюс таким образом вы подчеркнете линию талии. Дополните образ обувью на низком ходу, сумкой-шопером и массивными клипсами, а сверху накиньте куртку или укороченное пальто.
Трикотажное платье (фото: instagram.com/isabellecoheen)
Короткий пуховик + джинсы + ботильоны
Еще один пример удачного образа на осень: джинсы прямого кроя, гольф-водолазка и укороченный пуховик. Дополнят лук ботильоны на небольшом каблуке и вместительная сумка.
Пуховик (фото: instagram.com/smythsisters)
Пальто + толстовка + джинсы
Для теплого осеннего или зимнего дня присмотрите голубые джинсы, теплый свитер или толстовку и длинное серое пальто. Дополнить лук можно сумкой-саквояжем и кедами или утепленными кроссовками.
Образ с пальто и джинсами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)
Куртка "тедди" + юбка плиссе + грубые ботинки
Еще один вариант лука - с трендовой курткой "тедди" из овчины. Дополните ее плотными колготками, мини-юбкой плиссе и ботинками на тракторной подошве, а также сумкой-авоськой.
Образ с короткой юбкой (фото: instagram.com/eggcanvas)
Пальто + водолазка + широкие брюки
Для рабочих будней подойдет образ, состоящий из черных широких штанов и серого гольфа-водолазки. Сверху можно накинуть жакет или же просто длинное пальто. Завершат образ ботильоны с узким носком и сумка.
Образ в офис или на деловую встречу (фото: instagram.com/dinahansen)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Dawn Tan, Ada, isabellecoheen, Marianne Smyth, Symphony of Silk, Erica Choi, Dina Hansen.