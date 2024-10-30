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Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года

Среда 30 октября 2024 07:15
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Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года Трендовые образы на зиму (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В зимнем гардеробе каждой девушки должно быть несколько вариантов верхней одежды, которые можно носить в зависимости от настроения, погодных условий и выбранных луков. И если в вашем гардеробе уже есть пальто самого трендового оттенка, возьмите себе на заметку, чем еще дополнить образы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие вещи будут в тренде зимой и как их сочетать.

Пальто цвета верблюжьей шерсти + трикотажное мини-платье + сапоги выше колена

Осенью и зимой можно разнообразить свои образы теплым трикотажным платьем. Дополните его плотными колготками и высокими сапогами с узким носком, а сверху накиньте бежевое пальто. Завершить образ можно стильной сумкой и аксессуарами.

Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года

Лук с пальто (фото: instagram.com/dawn.tan)

Джемпер + белая рубашка + кожаные брюки

Для стильного черно-белого образа понадобится базовая белая рубашка, черный джемпер и кожаные брюки. Дополните лук ботильонами или грубыми ботинками, а сверху накиньте пуховик или стеганую куртку.

Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года

Вариант с кожаными брюками (фото: instagram.com/ada_oguntodu)

Вязаное платье + пояс + сапоги на плоской подошве

Даже самый обычный образ с трикотажным платьем можно разнообразить тонким кожаным поясом. Плюс таким образом вы подчеркнете линию талии. Дополните образ обувью на низком ходу, сумкой-шопером и массивными клипсами, а сверху накиньте куртку или укороченное пальто.

Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года

Трикотажное платье (фото: instagram.com/isabellecoheen)

Короткий пуховик + джинсы + ботильоны

Еще один пример удачного образа на осень: джинсы прямого кроя, гольф-водолазка и укороченный пуховик. Дополнят лук ботильоны на небольшом каблуке и вместительная сумка.

Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года

Пуховик (фото: instagram.com/smythsisters)

Пальто + толстовка + джинсы

Для теплого осеннего или зимнего дня присмотрите голубые джинсы, теплый свитер или толстовку и длинное серое пальто. Дополнить лук можно сумкой-саквояжем и кедами или утепленными кроссовками.

Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года

Образ с пальто и джинсами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Куртка "тедди" + юбка плиссе + грубые ботинки

Еще один вариант лука - с трендовой курткой "тедди" из овчины. Дополните ее плотными колготками, мини-юбкой плиссе и ботинками на тракторной подошве, а также сумкой-авоськой.

Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года

Образ с короткой юбкой (фото: instagram.com/eggcanvas)

Пальто + водолазка + широкие брюки

Для рабочих будней подойдет образ, состоящий из черных широких штанов и серого гольфа-водолазки. Сверху можно накинуть жакет или же просто длинное пальто. Завершат образ ботильоны с узким носком и сумка.

Короткий пуховик и кожаные брюки: модные блогеры показали главные тренды 2024 года

Образ в офис или на деловую встречу (фото: instagram.com/dinahansen)

Ранее мы рассказали, какая модель зимней обуви не выходит из моды в 2024-2025.

Также читайте, с чем носить джинсы в этом сезоне.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Dawn Tan, Ada, isabellecoheen, Marianne Smyth, Symphony of Silk, Erica Choi, Dina Hansen.

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