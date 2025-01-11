Коротка дублянка, пальто і шуба: блогерка показала, як стилізувати верхній одяг зимою 2025

Образи на зиму 2025 з коротким або довгим пальтом, дублянкою і шубою можуть бути не тільки теплими, а й стильними - вони підкреслять вашу індивідуальність і створять витончений вигляд.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, які стилізувати такий верхній одяг, щоб бути в тренді.

Коротка дублянка

Для першого образу блогерка обрала чорні шкіряні штани прямого крою. Зазначимо, що це незамінна річ у зимовому гардеробі, коли хочеться виглядати стильно, але й не замерзнути.

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Штани вона доповнила коричневим лонгслівом і довгим светром у стилі оверсайз. Завершила лук блогерка уггами в тон до светра, а також пов'язкою на голові та милими хутряними навушниками.

Зверху вона одягнула коротку дублянку чорного кольору і сумку крос-боді коричневого відтінку.

Укорочене пальто

Для другого луку блогерка обрала теплу сукню бежевого відтінку з високою горловиною. Її вона доповнила тонким чорним ременем і напівпрозорими колготками. Зверху на сукню вона одягла коричневий светр, який заправила в пояс, зробивши таким чином напуск.

Завершити лук вона вирішила високими чобітьми на плоскому ходу, укороченим пальтом і невеликою сумкою.

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Шуба

Для третього образу вона вибрала коротку спідницю з цікавим розрізом збоку, коричневий лонгслів, напівпрозорі колготки та високі чоботи на масивній підошві. Щоб лук був максимально теплим, замість лонгсліва можна вдягнути термобілизну з довгими рукавами, а зверху накинути светр із вовни або ангори.

Завершити образ блогерка вирішила бежево-коричневою шубою зі штучного хутра з довгим ворсом.

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Довге пальто

Ще один модний образ на кожен день вона склала з базовою чорною сукнею. Її вона доповнила тонким поясом і світло-сірим пухнастим светром, а також капроновими колготками та чорними черевиками на плоскому ходу.

Завершували лук довге пальто темно-сірого відтінку і невелика сумка-багет.