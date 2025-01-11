Короткая дубленка, пальто и шуба: блогерша показала, как стилизовать верхнюю одежду зимой 2025

Образы на зиму 2025 с коротким или длинным пальто, дубленкой и шубой могут быть не только теплыми, но и стильными - они подчеркнут вашу индивидуальность и создадут утонченный вид.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, какие стилизовать такую верхнюю одежду, чтобы быть в тренде.

Короткая дубленка

Для первого образа блогерша выбрала черные кожаные брюки прямого кроя. Отметим, что это незаменимая вещь в зимнем гардеробе, когда хочется выглядеть стильно, но и не замерзнуть.

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Брюки она дополнила коричневым лонгсливом и длинным свитером в стиле оверсайз. Завершила лук блогерша уггами в тон к свитеру, а также повязкой на голове и милыми меховыми наушниками.

Сверху она надела короткую дубленку черного цвета и сумку крос-боди коричневого оттенка.

Укороченное пальто

Для второго лука блогерша выбрала теплое платье бежевого оттенка с высокой горловиной. Его она дополнила тонким черным ремнем и полупрозрачными колготками. Сверху на платье она надела коричневый свитер, который заправила в пояс, сделав таким образом напуск.

Завершить лук она решила высокими сапогами на плоском ходу, укороченным пальто и небольшой сумкой.

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Шуба

Для третьего образа она выбрала короткую юбку с интересным разрезом сбоку, коричневый лонгслив, полупрозрачные колготки и высокие сапоги на массивной подошве. Чтобы лук был максимально теплым вместо лонгслива можно надеть термобелье с длинными рукавами, а сверху накинуть свитер из шерсти или ангоры.

Завершить образ блогера решила бежево-коричневой шубой из искусственного меха с длинным ворсом.

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Длинное пальто

Еще один модный образ на каждый день она составила с базовым черным платьем. Его она дополнила тонким поясом и светло-серым пушистым свитером, а также капроновыми колготками и черными ботинками на плоском ходу.

Завершали лук длинное пальто темно-серого оттенка и небольшая сумка-багет.