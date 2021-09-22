В Коростене загадочно умерли мать с дочерьми: в квартире нашли грибы и алкоголь
В Коростене внезапно умерли женщина и ее две дочери. Точную причину смерти назовет судмедэксперт после вскрытия, но по предварительной версии, к трагедии могла привести интоксикация их организмов.
Об этом 22 сентября передали в пресс-службе полиции Житомирской области.
Как было установлено, женщина 1968 года рождения 19 сентября помогала с ремонтом 84-летнему пенсионеру в его квартире, и тут у нее резко ухудшилось самочувствие. Состояние 53-летней женщины стремительно ухудшалось, и она умерла еще до прибытия медиков "скорой".
На следующий день, 20 сентября, сын умершей приехал, чтобы организовать похороны, и отправился в ее квартиру, но попасть туда не смог. Когда же дверь открыл слесарь, то внутри были обнаружены тела матери женщины (1944 года рождения) и ее младшей сестры (1973 года рождения).
На месте ЧП работали полицейские следственно-оперативной группы. По факту происшествия были начаты уголовные производства.
В запертой изнутри квартире не было признаков постороннего проникновения - двери и окна были закрыты. Там же нашли посуду с грибами и не магазинными спиртными напитками. Этот алкоголь вместе с продуктами изъяли для дальнейшего исследования.
Продолжается установка всех обстоятельств.
В Коростене внезапно умерла пенсионерка с двумя дочерьми (фото: zt.npu.gov.ua)
Кому опасно есть грибы и почему
Напомним, что специалисты и медики настоятельно рекомендуют после сбора грибов не затягивать с приготовлением (лучше в течение суток), а уже готовые лучше всего хранить в холодильнике, но не более суток. Обваривать грибы следует в подсоленной воде не менее 3 раз по пол часа. При этом важно помнить, что каждый гриб может содержать в себе компоненты, которые при определенных условиях могут вырабатывать токсины.
Одной из основных причиной отравления грибами, помимо недостаточной обработки или неправильной технологии приготовления, является непереносимость. Так, в грибах есть хитин - гребная клетчатка и не каждый желудок может его переварить. У детей до 12 лет и пожилых людей необходимого фермента для переваривания хитина очень мало.
Добавим, что грибы категорически нельзя употреблять также беременным и женщинам, которые кормят грудью.
Какие симптомы отравления
- тошнота
- рвота
- резкая боль в животе
- диарея
- головокружение
- повышение температуры тела
- снижение пульса
- удушье
- судороги
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
- бред, появление галлюцинаций, головная боль.
Что делать при отравлениях
- Сразу же после возникновения симптомов нужно вызвать "скорую". Отмечается также, что признаки отравления могут возникнуть не сразу после употребления, но даже в течение нескольких дней после.
- До приезда медиков промойте желудок обычной водой.
- Желательно соблюдать постельный режим и пить много жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.
- Примите активированный уголь или другие сорбенты.
- Строго запрещено пить алкоголь, есть любую пищу или молочные продукты - это только ускорит всасывание токсинов.
Отметим, что в Украине участились случаи отравления грибами, и в некоторых случаях это приводило к трагедиям. В сентябре под Винницей погибло двое детей, которые скорее всего употребляли грибы. В августе было зарегистрировано 17 отравлений взрослых, 2 - детьми. Также перед этим под Черниговом грибами отравились четверо детей, и двое из них скончались.