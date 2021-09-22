У Коростені загадково померли мати з дочками: у квартирі знайшли гриби та алкоголь

У Коростені раптово померли жінка та її дві доньки. Точну причину смерті назве судмедексперт після розтину, але за попередньою версією, до трагедії могла привести інтоксикація їх організмів.

Як було встановлено, жінка 1968 року народження 19 вересня допомагала з ремонтом 84-річному пенсіонеру в його квартирі, і тут у неї різко погіршилося самопочуття. Стан 53-річної жінки стрімко погіршувався, і вона померла ще до прибуття медиків "швидкої".

На наступний день, 20 вересня, син померлої приїхав, щоб організувати похорон, і відправився в її квартиру, але потрапити туди не зміг. Коли ж двері відкрив слюсар, то всередині були виявлені тіла матері жінки (1944 року народження) та її молодшої сестри (1973 року народження).

На місці НП працювали поліцейські слідчо-оперативної групи. За фактом події були розпочаті кримінальні провадження.

У замкненій зсередини квартирі не було ознак стороннього проникнення - двері та вікна були зачинені. Там же знайшли посуд з грибами та не магазинними спиртними напоями. Цей алкоголь разом з продуктами вилучили для подальшого дослідження.

Триває встановлення всіх обставин.

У Коростені раптово померла пенсіонерка з двома доньками (фото: zt.npu.gov.ua)

Кому небезпечно їсти гриби та чому

Нагадаємо, що фахівці та медики настійно рекомендують після збору грибів не затягувати з приготуванням (краще протягом доби), а вже готові найкраще зберігати в холодильнику, але не більше ніж добу. Обварювати гриби слід в підсоленій воді не менше 3 разів по пів години. При цьому важливо пам'ятати, що кожен гриб може містити в собі компоненти, які при певних умовах можуть виробляти токсини.

Однією з основних причиною отруєння грибами, крім недостатньої обробки або неправильної технології приготування, є непереносимість. Так, в грибах є хітин - клітковина і не кожен шлунок може його переварити. У дітей до 12 років і літніх людей необхідного ферменту для перетравлення хітину дуже мало.

Додамо, що гриби категорично не можна вживати також вагітним і жінкам, які годують груддю.

Які симптоми отруєння

нудота

блювота

різкий біль в животі

діарея

запаморочення

підвищення температури тіла

зниження пульсу

задуха

судома

відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги)

марення, поява галюцинацій, головний біль.

Що робити при отруєннях