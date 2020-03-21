С коронавирусом активизировались и аферисты: все схемы мошенников

Коронавирус в Украине привел к появлению новых способов мошенничества. Паника против невидимого врага охватила жителей страны, и в страхе они готовы терять деньги, лишь бы сохранить жизнь. Пока специалисты ищут вакцину и останавливают эпидемию, аферисты наживаются на пандемии.

Ажиотаж вокруг коронавируса стал настоящей золотой жилой для тех, кто хочет подзаработать на всеобщем страхе и стрессе. Главный предмет спекуляции сегодня — это медицинские маски. Себестоимость каждой — меньше гривны, причем в нее входят и расходы на сертификацию.

Аптечки "все включено". Аферисты предлагают через интернет заказать набор лекарств "Стоп-коронавирус". Мошенники утверждают, что в такой аптечке есть все, что необходимо для лечения и профилактики коронавируса. Аптечка доступна для заказа и отправки в любой момент. На массовые заказы скидка.

Вакцина. Мошенники также "разработали" собственную вакцину от коронавируса. Как сообщается, прививка от COVID-19 обойдется украинцам от 2500 гривен. В описании товара указано, что разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела.

Профилактика простуды вместо COVID-19. В сети предлагают приобрести профилактические средства, которые должны уберечь от любого вируса. В лучшем случае, доверчивым покупателям "впаривают" лекарственное средство, которое в медицине используют для профилактики во время простуды. Но продавцы убеждают и уверяют, что их "препараты" очень действенные и после приема курса можно якобы ехать даже в Китай и не бояться инфицирования.

ПФ и грабеж пенсионеров. Мошенники, пользуясь карантином в Украине, под видом сотрудников Пенсионного фонда обманывают пожилых людей. Так, якобы заведующая Пенсионного фонда звонит пенсионерам и сообщает, что срочно всем нужно поменять старое пенсионное удостоверение на электронное. Ходить никуда не нужно, а придут две сотрудницы, заберут старое удостоверение и через 5 дней принесут новое, но все имеющиеся дома деньги, нужно срочно положить на карточку. Приехавшие люди забирают деньги, удостоверение и уезжают.

Доставка продуктов на дом. Под видом волонтеров аферисты обходят одиноких пенсионеров и предлагают помощь в покупке продуктов или лекарств. Забирают деньги и пропадают.

"Чистка" квартир. Воры, под видом сотрудников эпидемиологической службы проникают в жилище и просят всех покинуть помещение на время дезинфекции. После обеззараживания, из квартиры пропадает все ценное.

Воры в масках. Мошенники в медицинских масках совершают кражи, как в частных квартирах, так и в магазинах. Медицинские маски существенно снижают узнаваемость воров.

Продажа масок. В Интернете предлагают купить медицинские маски и дезинфицирующие средства, однако, отправка товаров по полной предоплате. В итоге покупатель не получает свой заказ и теряет деньги.

Напомним, что священник с коронавирусом из-под Тернополя мог заразить сотни людей.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области просят ввести чрезвычайное положение.