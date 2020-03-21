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Ученые нашли новую стратегию победы коронавируса: уже спасла город

STYLERКоронавирус    21.03.2020 - 11:01
Ученые нашли новую стратегию победы коронавируса: уже спасла город
Коронавирус побежден (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирусом на 21 марта в городе Во больше не болеют

Коронавирусом по состоянию на 21 марта больны более 210 тысяч человек, при этом летальных исходов зафиксировано более 10 тысяч. Ученые Падуйского университета предложили тестировать всех жителей города Во на коронавирус и с помощью своевременного обнаружения избавились от COVID-19.

Город Во представляет собой небольшой муниципалитет в провинции Падуя в итальянском регионе Венето. 22 февраля в городе Во умерла первая в Италии жертва эпидемии коронавируса. Поэтому власти города стали искать решение по ликвидации возможной эпидемии. Ученые из Падуйского предложили протестировать все 3,4 тысячи жителей на коронавирус, в том числе бессимптомных. Цель - изучить естественную историю вируса, динамику передачи и категории риска.

С начала исследований 6 марта было зафиксировано 88 случаев заражения, у половины из которых коронавирусная болезнь протекала бессимптомно.

"Если бы эти люди не были обнаружены, они, вероятно, бессознательно заражали бы других жителей", - указали исследователи.

Всех инфицированных - вместе с людьми, с которыми они контактировали, - отправили на карантин. Через десять дней провели следующий этап - число инфицированных уменьшилось до семи. Сейчас уже несколько дней подряд нет никаких новых случаев заболевания.

"Мы смогли сдержать вспышку здесь, потому что мы обнаружили и устранили "подводные" инфекции и изолировали их носителей. Собственно, в этом и заключается отличие",- говорит участник проекта Андреа Кришанти, эксперт по инфекционным заболеваниям в Имперском колледже Лондона.

Ученые также отметили, что количество инфицированных, переносивших заболевание бессимптомно, очень велико.

"Процент бессимптомно инфицированных людей в популяции очень высокий. Изоляция этих бессимптомных инфицированных необходима для того, чтобы иметь возможность контролировать распространение вируса, и минимизировать осложнения заболевания", - написал Серджио Романьяно, профессор клинической иммунологии Флорентийского университета, в письме к власти по результатам исследования.

В Италии есть много экспертов и мэров, которые настаивают на проведении массовых тестов в стране - в том числе у бессимптомных лиц.

Однако есть и скептики. Массимо Галле, профессор инфекционных болезней в университете Милана (Ломбардия) и заведующий инфекционным отделением миланской больницы им. Луиджи Сакко предупредил, что проведение массовых тестов на бессимптомном населении может оказаться бесполезным: "К сожалению, динамика инфекционных заболеваний постоянно развивается. Человек, у которого сегодня анализы отрицательные, может заразиться этой болезнью завтра".

Напомним, что ранее Италия одобрила новые меры для борьбы с коронавирусом.

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