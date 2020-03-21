ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновицкой области просят ввести чрезвычайное положение

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 09:18
В Черновицкой области просят ввести чрезвычайное положение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В регионе официально подтверждены 25 случаев коронавируса

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту, премьер-министру и секретарю Совета национальной безопасности и обороны с просьбой о введении на территории области чрезвычайного положения после новых случаев коронавируса в регионе. Об этом говорится в видеообращении Каспрука в Facebook.

По его словам, количество заболевших будет расти и необходимо ужесточить меры контроля над ситуацией, что позволит сделать введение чрезвычайного положения.

"Обратился сегодня к президенту Украины, секретаря СНБО, Премьер-министра Украины с просьбой ввести на территории Черновицкой области и в соответствии города Черновцы чрезвычайное положение. …Убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональных властей, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавируса", - сообщил Каспрук.

Напомним, 20 марта в Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев коронавируса. Всего в области зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19. По состоянию на 21 марта в Украине выявили в общей сложности 41 случай заболевания коронавирусом, из них три - летальных.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, в случае массового распространения коронавируса власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.

Тернопольская ОГА одобрила введение чрезвычайной ситуации в области Во Львовской области у 44 человек подозревают коронавирус
Новости Украины чрезвычайное положениеКоронавирусЧерновицкая область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь