У коронавируса появились новые симптомы: маскируется под другую болезнь

Коронавирус COVID-19 может проявлять себя иначе, чем считалось раньше. Опасная болезнь, от которой умерло уже более четырех тысяч человек, может маскировать симптомы под другую болезнь.

Такое заявление сделали ученые из Сингапура, пишет The Straits Times. Исследователи выявили, что коронавирус может маскироваться под лихорадку денге.

Такими симптомами являются температура и зудящая сыпь. В то же время типичные для коронавируса COVID-19 симптомы - кашель и утомляемость - могут отсутствовать.

Кроме симптомов у пациента могут быть ложноположительные результаты на лихорадку денге.

Ученые отмечают, что неверное лечение коронавируса может ухудшить состояние заболевшего и допустить заражение окружающих.

Для справки: лихорадка денге - это вирусная инфекция, которая распространяется через укусы комаров и обычно встречается в тропических и субтропических регионах.

Симптомами коронавируса являются: высокая температура, головная боль и слабость, насморк, боль в горле, кашель, одышка.

Отметим также, что симптомы коронавируса могут меняться. Ученые пришли к выводу, что коронавирус нового типа может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп. По крайней мере, симптомы заболевших позже отличаются от симптомов тех, кто заразился ранее.

Напомним, что на 10 марта 2020 года зафиксировано уже 113 тысяч случаев заболевания COVID-19. 4 тысячи человек умерло, 63 тысячи излечились. В Китае вспышка коронавируса пошла на спад, тогда как в Италии - все больше зараженных.

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