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Это не спасет от коронавируса: врачи дали неожиданные советы

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 10:59
Это не спасет от коронавируса: врачи дали неожиданные советы
Коронавирус COVID-19 (коллаж: РБК-Україна)

Коронавирус COVID-19 не смогут "убить" погода или горячая ванна

Коронавирус COVID-19 нельзя уничтожить рядом средств, к которым прибегают некоторые люди. Медики из Всемирной организации здравоохранения опровергли главные мифы об опасной болезни.

Что не спасет от коронавируса

  • Вакцина от пневмонии или/и антибиотики не спасут от коронавируса;
  • Регулярное промывание носа солевым раствором или горячие ванны - не защитят от болезни;
  • Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не может уничтожить коронавирус;
  • Употребление чеснока не защитит от коронавируса;
  • Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус;
  • Обработка всего тела спиртом или хлорином бесполезна в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, что получать письма или посылки из Китая вполне безопасно. Также нет оснований считать, что коронавирусом можно заразиться от домашних животных. Медики также уверены, что COVID-19 не передается через укусы насекомых.

В ВОЗ напомнили, что на сегодня от коронавируса нет лекарств - ни для профилактики, ни для лечения.

Напомним, что коронавирус охватил уже 100 стран, более 106 тысяч человек заболело, почти 3,6 тысячи - погибло, а около 60 тысяч человек излечились от опасной инфекции.

Ранее мы писали о группах людей, для которых коронавирус не представляет опасности.

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