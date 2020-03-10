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Названы новые симптомы коронавируса

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 08:17
Названы новые симптомы коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.

По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус.

Напомним, за сутки 9 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3136 человек.

Ранее в Канаде зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Также в Буркина-Фасо зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусом COVID-19.

РБК-Украина писало, что Россия выдворила в ОРДЛО украинца с симптомами коронавируса.

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