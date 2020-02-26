Коронавирус в Европе: появились важные новости из украинских аэропортов

В украинских аэропортах проверяют пассажиров из Италии (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус с каждым днем приближается к Украине

Коронавирус распространяется по Европе, больше всего заболевших в Италии - более 300 инфицированных, 11 погибших. Несмотря на это, авиасообщение со страной не прекращено, и в украинских аэропортах усиленно проверяют людей, прилетевших из итальянских городов.

Так, в аэропорту Киева показали, как проходят меры безопасности, которые должны защитить от вторжения в Украину СOVID-2019.

Медики в спецодежде и масках прикладывают к лбам пассажиров специальный бесконтактный инфракрасный термометр, чтобы измерить показания температуры тела.

"Рейсы, которые прибывают в аэропорт "Киев" из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди прибывающих пассажиров", - сказано в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту Киев проверяют пассажиров из Италии (фото: facebook.com/airportkiev)

Тем временем Минздрав Украины опубликовал ряд рекомендаций по защите от коронавируса:

не контактируйте с людьми с высокой температурой и кашлем;

правильно используйте маски и индивидуальные средства защиты;

мойте руки с водой и мылом или обрабатывайте специальными средствами;

тщательно готовьте еду, особенно мясо и яйца;

избегайте контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными.

Напомним, коронавирус поразил уже 39 стран, больше всего заболевших и умерших в Китае. Количество жертв СOVID-2019 превысило 2700 человек.