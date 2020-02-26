Коронавірус в Європі: з'явилися важливі новини з українських аеропортів

В українських аеропортах перевіряють пасажирів з Італії (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус з кожним днем наближається до України

Коронавірус поширюється по Європі, найбільше хворих в Італії - понад 300 інфікованих, 11 загиблих. Попри це, авіасполучення з країною не припинено, і в українських аеропортах посилено перевіряють людей, що прилетіли з італійських міст.

Так, в аеропорту Києва показали, як проходять заходи безпеки, що повинні захистити від вторгнення в Україну СOVID-2019.

Медики в спецодязі та масках прикладають до чола пасажирів спеціальний безконтактний інфрачервоний термометр, щоб виміряти показники температури тіла.

"Рейси, що прибувають в аеропорт "Київ" з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих чи з підозрою на захворювання серед прибуваючих пасажирів", - сказано в прес-службі аеропорту.

В аеропорту Київ перевіряють пасажирів з Італії (фото: facebook.com/airportkiev)

Тим часом МОЗ України опублікував низку рекомендацій щодо захисту від коронавіруса:

не контактуйте з людьми з високою температурою і кашлем;

правильно використовуйте маски і індивідуальні засоби захисту;

мийте руки з водою і милом або обробляйте спеціальними засобами;

ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо і яйця;

уникайте контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами.

Нагадаємо, коронавірус вразив вже 39 країн, найбільше захворілих і померлих в Китаї. Кількість жертв СOVID-2019 перевищила 2700 осіб.