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Коронавірус в Європі: з'явилися важливі новини з українських аеропортів

STYLERЖиття    26.02.2020 - 09:21
Коронавірус в Європі: з'явилися важливі новини з українських аеропортів
В українських аеропортах перевіряють пасажирів з Італії (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус з кожним днем наближається до України

Коронавірус поширюється по Європі, найбільше хворих в Італії - понад 300 інфікованих, 11 загиблих. Попри це, авіасполучення з країною не припинено, і в українських аеропортах посилено перевіряють людей, що прилетіли з італійських міст.

Так, в аеропорту Києва показали, як проходять заходи безпеки, що повинні захистити від вторгнення в Україну СOVID-2019.

Медики в спецодязі та масках прикладають до чола пасажирів спеціальний безконтактний інфрачервоний термометр, щоб виміряти показники температури тіла.

"Рейси, що прибувають в аеропорт "Київ" з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих чи з підозрою на захворювання серед прибуваючих пасажирів", - сказано в прес-службі аеропорту.

Коронавірус в Європі: з'явилися важливі новини з українських аеропортівКоронавірус в Європі: з'явилися важливі новини з українських аеропортівКоронавірус в Європі: з'явилися важливі новини з українських аеропортів

В аеропорту Київ перевіряють пасажирів з Італії (фото: facebook.com/airportkiev)

Тим часом МОЗ України опублікував низку рекомендацій щодо захисту від коронавіруса:

  • не контактуйте з людьми з високою температурою і кашлем;
  • правильно використовуйте маски і індивідуальні засоби захисту;
  • мийте руки з водою і милом або обробляйте спеціальними засобами;
  • ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо і яйця;
  • уникайте контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами.

Нагадаємо, коронавірус вразив вже 39 країн, найбільше захворілих і померлих в Китаї. Кількість жертв СOVID-2019 перевищила 2700 осіб.

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