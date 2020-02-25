Пророчество про коронавирус нашли в книге 1981 года: невероятная правда или банальный фейк?

Фантаст Дин Кунц якобы писал про коронавирус еще в 1981 году (колаж РБК-Украина)

Фантаст Дин Кунц якобы предсказывал вспышку коронавируса в своей книге 1981 года

Коронавирус 2020 не дает покоя жителям разных стран. И вот уже несколько дней СМИ и люди со всего мира сильно встревожены "пророчеством" книги известного американского автора-фантаста Дина Кунца, написанной почти полвека назад. Говорят, что тот в своей книге якобы предсказал вспышку китайского коронавируса.

Некоторые ценители творчества писателя с острым зрением недавно начали указывать на отрывок из его книги 1981 года "Глаза тьмы", в которой говорится о вирусе под названием "Ухань-400".

Может показаться, что это довольно убедительная причина поверить в теорию предсказания, однако если изучить текст книги более детально, то все окажется не так просто. Styler решил разобраться: действительно ли Дин Кунц обладал какими-то экстрасенсорными способностями?

Дин Кунц и его книга с "предсказанием" коронавируса (скрин видео)

Вопрос: Действительно ли Дин Кунц предсказал текущую вспышку COVID-19 в своей книге 1981 года "Глаза тьмы"?

Ответ: Это правда. Вирус в книге фантаста возник в Ухане. Но на этом сходство заканчивается. Ведь в оригинальной версии его книги биооружие "Ухань-400" даже не было названо вирусом.

В оригинальной книге 1981 года вирус имеет название "Горки-400". И назван он в честь города, в котором был создан. Лишь некоторое время спустя при смене издателя в 1996 году, автор поменял в книге происхождение вируса на город Ухань и назвал его "Ухань-400".

Вирус в романе Кунца был создан в лаборатории, но в реальности нет никаких весомых доказательств того, что штамм коронавируса COVID-19 создан человеком. Сотрудники Всемирной организацииї здравоохранения считают, что он передался человеку на рынке живых животных в Ухане от какого-то "товара".

Именно это и приводит к третьему различию между вирусами. В книге "Ухань-400" передавался только между людьми и "никакое другое живое существо не могло стать его носителем". Однако в реальности коронавирусом могут болеть и другие теплокровные животные.

Вирус из книги также не имеет возможности выжить вне тела носителя дольше минуты. Однако исследования показали, что коронавирус имеет продолжительность жизни за пределами тела человека "в диапазоне трех часов".

"Предсказание" коронавируса в книге Дина Кунца "Глаза тьмы" 1981 года (скрин)

Последний удар против теории этого "предсказания" заключается в том, что уровень смертности вируса в книге составляет почти 100%. Согласно данным из отчета ВОЗ о ситуации на 24 февраля, уровень смертности от штамма COVID-19 намного ниже: он составляет чуть более трех процентов.

Таким образом, сходство вирусов начинается и заканчивается только городом их появления, и то исключительно в современном издании книги фантаста.

Напомним, на территории Европы коронавирус зафиксировали в 11 странах - в Италии, Австрии, Германии, Франции, Великобритании, России, Испании, Хорватии, Бельгии, Финляндии и Швеции.