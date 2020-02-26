Количество жертв коронавируса превысило 2700 человек

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заражения коронавирусом

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек.

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заражения коронавирусом, 52 человека скончались.

Напомним, по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.

Ранее в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.

Как писало РБК-Украина, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

Первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, были запущены в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.