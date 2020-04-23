Коронавирус вызывает "тихую" пневмонию: как вовремя ее распознать

Коронавирус COVID-19 стал причиной более 180 тысяч смертей во всем мире. Болезнь опасна своими осложнениями - вирус SARS-CoV-2 поражает легкие, вызывая вирусную пневмонию. Но в случае с коронавирусом, пневмония имеет свою особенность, из-за которой ее замечают слишком поздно.

Врач скорой помощи с 30-летним стажем Ричард Левитан, работающий в эпицентре коронавируса в Нью-Йорке рассказал, почему пневмония при COVID-19 настолько разрушительна и как вовремя ее распознать. Об этом пишет New York Times.

Почему пневмонию при коронавирусе называют "тихой"

Медик говорит, что в последнее время большинство вызовов - это осложнения из-за коронавируса. Причем даже у пациентов без жалоб на проблемы с дыханием часто обнаруживают пневмонию.

"Мы сделали рентген пациенту, который получил удар в плечо, потому что волновались, что у него коллапс легкого, а у него оказалась COVID-пневмония", - говорит Левитан.

И такой случай не единичный - коронавирусную пневмонию случайно выявляют у пациентов с травмами после падений, пожилых людей, которые теряют сознание по непонятной причине и так далее.

"И вот что нас удивило: эти пациенты не сообщали о каких-нибудь ощущениях проблем с дыханием, хотя их рентгенография грудной клетки показала диффузную пневмонию, и кислород был ниже нормы", - рассказывает медик.

Как коронавирус убивает легкие

Ричард Левитан говорит, что COVID-пневмония вызывает форму кислородной депривации, которую медики называют "тихая гипоксия" - ее трудно обнаружить.

Обычно при пневмонии пациенты испытывают дискомфорт в груди, боль во время дыхания, другие дыхательные проблемы. Но при коронавирусной пневмонии человек может даже не испытывать одышку, даже если уровень кислорода упал.

Когда же заболевший начинает что-то подозревать, часто бывает слишком поздно - пневмония уже от среднего до тяжелого состояния. Уровень кислорода при этом около 50% при норме 94-100%.

Врач рассказал еще одну странность - при COVID-пневмонии часто у пациентов уровень кислорода, казалось бы, несовместимый с жизнью, но при этом они находятся в сознании.

"Мы только начинаем понимать, почему это так. Коронавирус атакует клетки легких, которые вырабатывают сурфактант. Это вещество помогает воздушным мешочкам в легких оставаться открытыми между вдохами и является критическим для нормальной функции легких", - добавил он.

При этом легкие еще не тяжелые от жидкости и человек может "выбрасывать" углекислый газ, поэтому не испытывает одышки, но уровень насыщения кислородом критически низкий. Пациент компенсирует снижение кислорода тем, что дышит быстрее и глубже даже подсознательно. В результате человек повреждает свои легкие, дыша все тяжелее и тяжелее.

Тихая гипоксия, которая быстро прогрессирует до дыхательной недостаточности, объясняет случаи внезапной смерти пациентов с COVID-19 после остановки дыхания.

Как распознать пневмонию при коронавирусе

По словам Левитана, есть способ выявить больше пациентов с коронавирусной пневмонией раньше и лечить их более эффективно. Для этого не нужно даже тестов на COVID-19. Нужно выявить "тихую" гипоксию на ранней стадии с помощью обычного медицинского устройства, которое продается в аптеках: пульсоксиметра.

Этот прибор измеряет уровень насыщения кислородом в организме, и может сигнализировать об осложнениях.

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