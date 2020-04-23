ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине появились "белые" регионы с коронавирусом: что важно знать

STYLERКоронавирус    23.04.2020 - 16:31
В Украине появились "белые" регионы с коронавирусом: что важно знать
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине ускорил свое распространение

Коронавирус в Украине сегодня, 23 апреля, побил очередной антирекорд. За последние сутки зафиксировали 578 новых случаев COVID-19. Теперь на карте Украины появились сразу несколько "белых" регионов с коронавирусом. Что об этом известно - читайте в материале Styler.

Так, согласно маркировке Центра общественного здоровья Украины, регионы с более тысячей заболевших обозначаются белым цветом, области с 500-1000 заболевшими светло-голубым, и так далее. Чем меньше случаев - чем темнее цвет области на карте.

Еще вчера, 22 апреля, в стране был один только "белый" регион - Черновицкая область, где еще 3 марта был выявлен первый случай коронавируса в стране. Сегодня же к "белым" регионам добавился Киев - 1059 случаев, на Буковине - 1140 заболевших.

В Украине появились &quot;белые&quot; регионы с коронавирусом: что важно знать

Карта распространения коронавируса в Украине на 23 апреля (фото: facebook.com/phc.org.ua)

Отметим, что 20 апреля зафиксировали резкое снижение количества заболевших, но потом оказалось, это связано с Пасхой, 19 апреля. Из-за праздника люди попросту не обращались за помощью, а семь областей и вовсе не проводили тесты.

Ранее мы писали, что в Украине продлили карантин до 11 мая, но при этом произошло некоторое смягчение ограничительных мер.

В Николаевской области после вспышки COVID-19 изолировали село В Черновицкой области зафиксировали увеличение числа смертей от коронавируса
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top