Коронавірус викликає "тиху" пневмонію: як вчасно її розпізнати

Коронавірус COVID-19 став причиною понад 180 тисяч смертей у всьому світі. Недуга небезпечна своїми ускладненнями - вірус SARS-CoV-2 уражає легені, викликаючи вірусну пневмонію. Але у випадку з коронавірусом, пневмонія має свою особливість, через яку її помічають занадто пізно.

Лікар швидкої допомоги з 30-річним стажем Річард Левітан, який працює в епіцентрі коронавірусу в Нью-Йорку розповів, чому пневмонія при COVID-19 настільки руйнівна і як вчасно її розпізнати. Про це пише New York Times.

Чому пневмонію при коронавірусі називають "тихою"

Медик каже, що останнім часом більшість викликів - це ускладнення через коронавірус. Причому навіть у пацієнтів без скарг на проблеми з диханням часто виявляють пневмонію.

"Ми зробили рентген пацієнту, який отримав удар в плече, бо хвилювалися, що у нього колапс легені, а у нього виявилася COVID-пневмонія", - говорить Левітан.

І такий випадок не поодинокий - коронавірусну пневмонію випадково виявляють у пацієнтів з травмами після падінь, літніх людей, які втрачають свідомість з незрозумілої причини і так далі.

"І ось що нас здивувало: ці пацієнти не повідомляли про які-небудь відчуття проблем з диханням, хоча їх рентгенографія грудної клітки показала дифузну пневмонію, і кисень був нижче норми", - розповідає медик.

Як коронавірус вбиває легені

Річард Левітан каже, що COVID-пневмонія викликає форму кисневої депривації, яку медики називають "тиха гіпоксія" - її важко виявити.

Зазвичай при пневмонії пацієнти відчувають дискомфорт у грудях, біль під час дихання, інші дихальні проблеми. Але при коронавірусній пневмонії людина може навіть не відчувати задишку, навіть якщо рівень кисню впав.

Коли ж хворий починає щось підозрювати, часто буває занадто пізно - пневмонія вже від середнього до важкого стану. Рівень кисню при цьому близько 50% при нормі 94-100%.

Лікар розповів ще одну особливість - при COVID-пневмонії часто у пацієнтів рівень кисню, здавалося б, несумісний з життям, але при цьому вони знаходяться у свідомості.

"Ми тільки починаємо розуміти, чому це так. Коронавірус атакує клітини легенів, які виробляють сурфактант. Ця речовина допомагає повітряним мішечкам в легенях залишатися відкритими між вдихами і є критичним для нормальної функції легень", - додав він.

При цьому легені ще не важкі від рідини і людина може "викидати" вуглекислий газ, тому не відчуває задишки, але рівень насичення киснем критично низький. Пацієнт компенсує зниження кисню тим, що дихає швидше і глибше навіть підсвідомо. В результаті людина пошкоджує свої легені, дихаючи все важче і важче.

Тиха гіпоксія, яка швидко прогресує до дихальної недостатності, пояснює випадки раптової смерті пацієнтів з COVID-19 після зупинки дихання.

Як розпізнати пневмонію при коронавірусі

За словами Левітана, є спосіб виявити більше пацієнтів з коронавірусною пневмонією раніше і лікувати їх більш ефективно. Для цього не потрібно навіть тестів на COVID-19. Потрібно виявити "тиху" гіпоксію на ранній стадії за допомогою звичайного медичного пристрою, який продається в аптеках: пульсоксиметра.

Цей прилад вимірює рівень насичення киснем в організмі, і може сигналізувати про ускладнення.

Раніше ми писали, що в Україні з'явились "білі" регіони з коронавірусом.